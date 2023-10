Betelgeuse: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Stellar Evolution

Ko nga whetu, ko enei tinana ataahua o te rangi, ka noho hei oranga mo nga punaha aorangi maha, tae atu ki a tatou. Na roto i to raatau hiko, ka ora to tatou rauwiringa kaiao. I te whakamarama o te ra i te hau, ka uru nga tipu ki roto i te kanikani whakaihiihi, ka huri i tenei kaha hei oranga. Ka whakawhirinaki nga kararehe ki enei tipu, ka hanga he taurite ngawari i roto i te ao taiao. Heoi, ko te noho tata ki tetahi whetu ehara i te mea tino ataahua. I etahi wa, ka taea e nga whetu te whakaatu i te riri nui.

Ko taua matakitakinga tiretiera te turanga o te kiriata kino kino "Solar Attack," e waatea ana inaianei mo te rere ki runga Peacock. Ko tenei wheako kiriata e huri haere ana i te pananga nui o te coronal mass ejection (CME) mai i te Ra, e whakaatu ana i te ahua whakamataku o te mura o te rangi. Ko te mea whakamiharo, ko enei puhoi whetu ano e whakamarama ana i te whanonga pohehe o Betelgeuse, he whetu kua mau i te aro o nga kaitoro arorangi i nga tau tata nei.

I te tau 2019, ko Betelgeuse, he whetu nui whero kei runga i te paepae o tana wahanga whakamutunga, he kaupapa whakahirahira. Kei roto i te kahui whetū o Orion, ko te rahi o Betelgeuse he nui ake i to maatau mohio. Mena ka whakauruhia ki roto i to maatau punaha solar, ka huri te taha o waho ki tua atu i te orbit a Jupiter. I te mutunga, ka hinga a Betelgeuse ki tona aitua, ka puta he supernova kanapa e whakakororia ana i o tatou rangi i te awatea. Ka puta pea tenei pahūtanga whetu i roto i nga wa e heke mai nei, ka tu mai ranei i naianei, ki te 100,000 tau mai i tenei wa.

Ahakoa i whakapono nga kaitirotiro arorangi i te tuatahi kei te kite ratou i te timatanga o te tirohanga whetu a Betelgeuse i te wa o te pouritanga nui i kitea i te tau 2019, he rerekee nga korero i kitea. I hoki puku mai a Betelgeuse i nga marama e whai ake nei, ka pohehe te hapori wheturangi. Ko te whakatewhatewha mo nga whakaahua i hopukina i mua, i te wa, i muri mai i te huihuinga e kiia nei ko te Great Dimming Event (GDE) i homai he tirohanga whakakitenga. He mea whakamiharo, kaore a Betelgeuse i kite i te heke o te kanapa. Engari, i kotiti ke to maatau whakaaro i a matou e mataki ana i roto i te kapua o te para whetu.

I kitea e nga Kairangahau i te wa e iti haere ana te nui o te marama ka tae ki te whenua, ka kaha haere te ao o Betelgeuse. Ka rite tenei ahuatanga ki te pananga nui o nga rawa mai i te mata o te whetu, he rite ki nga ahuatanga ka kitea i runga i te Ra, ina koa i nga wa e kaha ana te mahi a te ra. E kiia ana he pananga papatipu koroona, kaore enei pahūtanga e whakararu i to tatou ao engari ka whakararu i nga whakawhitiwhitinga amiorangi me nga punaha hiko.

Ko tenei ahuatanga ahurei, ka kite mo te wa tuatahi, i miharo nga kaitoro arorangi me te rapu hohonu ake. I puta te miharo a Andrea Dupree o te Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian i Cambridge, Massachusetts, me tana kii, “Kaore ano matou i kite i te tanga nui o te mata o te whetu. Ka mahue mai tetahi mea karekau e tino marama. He ahuatanga hou ka taea e taatau te mataki tika me te whakatau i nga korero mo te mata me Hubble. Kei te maataki matou i te kukuwhatanga whetu i roto i te waa tuuturu.

Na te nui o te pahūtanga a Betelgeuse i riro mai he ingoa hou: Surface Mass Ejection (SME). Ahakoa i rahua te mahi hei tohu tata mo te supernova e tata mai ana, ko te huihuinga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te tukanga o te ngaronga papatipu whetu me te kukuwhatanga o nga whetu i a ratou e tata ana ki o raatau wahanga whakamutunga.

I a matou e rikarika ana ki te whiringa toa nui, ka koa ki te kiriata whakahihiri "Solar Attack," kei te waatea inaianei mo te rere ki runga Peacock.

FAQs

He aha te coronal mass ejection (CME)?

Ko te pananga papatipu coronal e tohu ana ki te pananga nui o nga rawa mai i te mata o te whetu, e pa ana ki te mahi nui o te ra. Ahakoa e kore e puta he riri tika ki to tatou ao, ka taea e ia te whakararu i nga mahi amiorangi ka pa ki nga punaha hiko.

He aha te supernova?

Ko te supernova he pahūtanga nui ka puta i te mutunga o te huringa ora o te whetu, ka puta te pahūtanga o te kanapa. Ka kitea pea e tenei pahūtanga te kanapa nui, ka kitea ahakoa i nga haora awatea.

He aha te whanaketanga whetu?

Ko te whanaketanga Stellar ko te huri haere i roto i te whetu i roto i tona oranga. Kei roto i nga momo wahanga o nga whetu, mai i to ratau hanganga tae noa ki to ratau mate.

Kei hea ahau e matakitaki ai i te "Solar Attack"?

Ka taea e koe te pai ki te kiriata whakaihiihi "Solar Attack" na roto i tana waatea i runga i te Peacock.