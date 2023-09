Nga Tikanga Whanonga e Honoa ana ki te Whakanuia Awhe Angitu i roto i nga Kaata Hiko Nui

By

Kua kitea e nga Kairangahau he mahi nui te whanonga ki te angitu o te kaihikara hiku nui, he momo manu kua tere te whakanui i tona taupori puta noa i Amerika Te Tai Tokerau. Kaore i rite ki etahi atu momo e paheke ana, kei te tipu haere te kawhatu hiku nui na tona kaha ki te urutau ki nga momo nohonga, ina koa ki nga taone me nga taiao maroke.

Ko tetahi ariā mo te hekenga o nga momo ko te whakarereketanga a te tangata ki nga kaainga ka kore e tika. Heoi, mo etahi momo penei i te kaikawe hiku nui, ka whai waahi enei whakarereketanga mo ratou ki te whakawhanui i o raatau rohe ki nga rohe hou ma te whakarato kaainga e waatea ana.

Ko nga Kairangataiao mai i te Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology i Tiamana, me nga kairangahau mai i te Whare Wananga o California Santa Barbara me te Whare Wananga o Rochester i te USA, i tirotirohia te mahi o te pikinga ake o te noho noho i roto i te tere o te roha o te karaehe hiku nui. I whakatauritea e ratou ki tona whanaunga tata, te karukaru hiku-poti, karekau nei e pa ana ki te roha awhe rite.

Ma te whakamahi i nga raraunga i kohia mai i nga tirohanga putaiao tangata whenua mo nga ahuatanga o nga manu, ka kitea e nga kairangahau kaore i neke noa te kowhatu hiku nui ki nga kaainga hou e rite ana ki o raatau whakaritenga o mua engari i whakawhänuihia te whanuitanga o te waahi noho ki te whakauru i nga taone me nga taiao maroke. He rerekee, ko te kowhatu hiku-poti i neke paku noa tona awhe whaka-te-raki hei whakautu i te huringa o te rangi.

E ai ki nga kitenga, na te whanonga o te karaehe hiku nui i taea e ia te whai painga ki nga kainga hou. I rangahauhia e nga kairangahau nga taupori kei te taha o te awhe me te tata ki te pokapū, i kitea ko te taupori o te taha i whakaatu i te kaha ake o te ngawari me te tohe. He mea whakamiharo, ko te u tonu, kaua ko te ngawari toharite teitei ake, ko te whanonga tautuhi e hono ana ki te roha awhe.

Ko te tohe ka taea e te tangata takitahi te urutau me te kimi otinga ki nga wero i roto i nga taiao hou, penei i te kimi puna kai hou. Ko te rerekeetanga o te ngawari i roto i te taupori ka piki ake te ahua o etahi tangata ka tino ngawari, ka whai waahi ki etahi atu ki te ako mai i a raatau me te whakahaere i te whakawhanuitanga o te taupori.

Ma te hura i nga ahuatanga whanonga e pa ana ki te roha angitu angitu, e tumanako ana nga kairangahau ki te mohio me pehea e uru ai nga momo heke ki nga huringa taiao. Ko te mahi e haere tonu ana mo nga kaikawe hiku nui e whai ana ki te wetewete i nga mea ngaro o a raatau whanonga me te whai waahi ki nga mahi atawhai.

Rauemi:

– Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Tiamana

– Te Whare Wananga o California Santa Barbara, USA

– Te Whare Wananga o Rochester, USA