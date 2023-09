Te Tirotiro i te Ao o te Paoho Irirangi

Ko te haapurororaa i runga i te rangi ko te tikanga o te tuku i nga kaupapa reo irirangi, pouaka whakaata ranei ki te marea whanui. Kei roto ko te whakaputa, te tuku, me te tango i nga ihirangi ororongo me te ataata. Ka rukuhia e tenei tuhinga nga momo ahuatanga o te haapurororaa i runga i te rangi me te paanga ki o tatou oranga o ia ra.

Ko tetahi o nga waahanga matua o te haapurororaa i runga i te rangi ko te waahanga whakaputa. Kei roto i tenei ko te hanga me te tuhi korero penei i te puoro, nga korero, nga whakaaturanga korero, me nga pakipūmeka. Ko tenei ihirangi he mea whakarite me te whakatika hei whakarite i te kounga kairangi. Kei roto hoki i te wahanga whakaputa te hanga tuhinga, whakairoiro, me nga paanga motuhake.

Ko te wahanga tuku ko te tukanga o te tuku i nga ihirangi kua puta ki te hunga whakarongo. Ka mahia tenei ma te reo irirangi, pouaka whakaata ranei. Ka tukuna enei tohu ma roto i nga pourewa panui, amiorangi, whatunga taura ranei. Ko te waahanga tuku e hiahia ana ki nga hangarau me nga hanganga hou kia pai ai te tuku ororongo me nga ihirangi ataata.

Ko te manaakitanga ko te wahanga whakamutunga o te haapurororaa i runga i te rangi, i reira ka whiwhi te hunga whakarongo me te kai i nga ihirangi tuku. Ka taea tenei ma nga reo irirangi, pouaka whakaata, ma nga papaaho whakawhiti ipurangi ranei. Ka whai waahi nui te hunga whakarongo ki roto i nga panui-a-rangi i a raatau e tuku urupare me nga whakatauranga, e whakaawe ana i nga whakatau kaupapa a meake nei.

He nui te awe o te paohotanga i runga i te hau ki te hapori. Ka whakaratohia he papa mo te tohatoha korero, whakangahau, me te whakawhiti tikanga. Ka taea e nga tangata mai i nga rohe rereke te uru atu me te tiri i nga ihirangi, e whakatairanga ana i te hononga o te ao. Ka whai waahi nui ano te haapurorotanga i runga i te hau i roto i te manapori ma te whakarato i tetahi kaupapa mo nga korero torangapu me te mohiotanga hapori.

Rauemi:

– Whakamaramatanga o te haapurororaa i runga i te rangi: Merriam-Webster

– Me pehea te mahi haapurororaa i runga i te rangi: Federal Communications Commission