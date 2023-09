Te Whakamātautau Pahū: Te Whakapaipai i te Hoahoa Kōwae Teihana Mokowā

Ko Sierra Space, he kamupene no Colorado, i whakahaere i tetahi whakamatautau pakaru, me te pupuhi i tetahi hoahoa hou mo tetahi waahanga pupuhi ka whakamahia mo tetahi kaiwhiu mo te International Space Station (ISS). He mea nui te whakamatautau pakaru ki te whakamatautau i nga rohe o te hoahoa o te kōwae i mua i te rere ki te waahi. Ko te kōwae, i hangaia i te mahi tahi me te kamupene Delaware-based ILC Dover, e whakamahi ana i nga papanga tuia me te whatu, ko te tuatahi ko Vectran, ka maaro ka piki.

E whai ana a Sierra Space ki te whai i te kōwae, e kiia nei ko LIFE (Taiawai Hangarau Whakakotahi Nui), kia rite i te tau 2030 mo te teihana mokowhiti Orbital Reef, he kaupapa i arahina e Jeff Bezos' Blue Origin me te putea a NASA. I tua atu, kei te whakaaro a Sierra ki te whakarato i tetahi kaipuke e kiia nei ko Dream Chaser, e kaha ana ki te kawe i nga utanga me nga hoia, hei tautoko i te teihana mokowhiti. Ko nga hua whakamatautau pakaru tata i whakaatu he 33% te tawhē ki runga i te paerewa tiwhikete mo te waahanga-katoa, e tohu ana i te whakapainga nui atu i nga hoahoa o mua.

Ko te whakamatautau pakaru tetahi o nga whakamatautau maha i mahia e Sierra Space mo o raatau tauira LIFE. I tua atu i nga whakamatautau pakaru, i whakahaerehia nga whakamatautau ngokingoki, me te tuku i nga waahanga ki nga wa roa o nga pehanga teitei ake i te tikanga. Ko enei whakamatautau katoa i whakahaerehia i te Marshall Space Flight Center o NASA, he mea nui ki te ahu whakamua i te hoahoa o te waahanga.

Ko te NASA, e mohio ana ki te hiahia mo nga teihana mokowhiti a muri ake nei ki te whakakapi i te ISS, kua putea te whanaketanga o nga waahi hokohoko. Ko Axiom Space, tetahi atu kamupene kei Houston, kua whai whakaaetanga ki te hanga i ana ake waahanga teihana mokowhiti, ka piri ki te ISS timata mai i te tau 2026.

Hei whakaiti i nga waahi rangahau i waenga i te ISS me nga teihana mokowhiti hou, kei te kaha te mahi a NASA ki te mahere whakawhiti mo te rua tau. Kua tukuna e te Tari White House o te Kaupapahere Putaiao me te Hangarau he rautaki me nga huarahi e whakaarohia ana mo tenei whakawhitinga, e whai ana ki te whakarite kia haere tonu nga rangahau pūtaiao tino nui i te waahi.

Ko te whakamatautau pakaru i whakahaerehia e Sierra Space e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te hoahoa teihana mokowhiti. Ma te kaha haere tonu a nga kamupene penei i te Sierra Space me te Axiom Space, he ahua pai te heke mai o te torotoro mokowhiti me te rangahau putaiao i te waahi.

