Mahara Huakita: Me pehea te whakamahi a nga Microbes i te rino hei tuku i nga rautaki

Kua kitea e nga Kairangataiao o Te Whare Wananga o Texas i Austin tetahi kitenga whakahirahira: he kaha te huakita ki te hanga maumahara, pera i te tangata, ki te whakahohe i nga whanonga motuhake. Ka taea e enei mahara te tuku iho ki nga whakatipuranga me te whai waahi nui ki te hanga i nga mate kino me te whanaketanga o te aukati paturopi.

I roto i te rangahau i whakaputaina i roto i te Proceedings of the National Academy of Sciences, i arotahi nga kairangahau ki nga huakita E. coli me to ratou whakamahinga o nga taumata rino ki te rokiroki korero. I kitea e ratou he pai ake nga pūtau huakita me nga taumata iti o te rino ki te pupuhi, ko nga huakita i hanga biofilms he teitei ake o te rino. Ko te hunga whai taumata rino taurite e whakaatu ana i te manawanui paturopi. Ko enei "maumahara rino" i mau tonu mo te wha nga whakatipuranga i mua i te ngaro atu i te whitu o nga reanga.

Ahakoa karekau he roro, he punaha nerve ranei nga huakita, ka taea e ratou te kohi korero mai i to taiao ka penapena hei whakamahi a muri ake nei. Ko Souvik Bhattacharyya, te kaituhi matua o te rangahau, e whakamarama ana ka whai hua nga huakita mai i te uru tere ki nga korero rongoa mena kua pa ki tetahi taiao.

Ko te rino, ko tetahi o nga mea tino nui i runga i te whenua, ka whai waahi nui ki roto i nga tukanga pūkoro. E kii ana nga kairangahau ko te iti o te rino e whakaohooho ana i nga maharatanga huakita ki te hanga i te kahui heke tere, ko nga taumata rino teitei e tohu ana i tetahi taiao e tika ana mo te hanga kiriata koiora.

Ko tenei maaramatanga mo te mahara huakita ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te aukati me te patu i nga mate huakita. Ma te aro ki nga taumata rino, he mea nui ki te mate kino, ka taea e nga kairangahau te hanga rongoa hei whakararu i nga rautaki huakita me te whakaraerae ki te maimoatanga.

Hei whakamutunga, e whakaatu ana tenei rangahau i te kaha o te huakita ki te penapena me te tuku maumahara ki nga whakatipuranga kei te heke mai. Ma te wetewete i nga tikanga i muri i te whanonga huakita, kei te whakatuwhera nga kaiputaiao i nga rautaki ka taea ki te patu i nga mate huakita me te tarai i te aukati paturopi.

FAQ

He aha nga mahara huakita?

Ko nga maharatanga huakita ko nga korero rongoa ka taea e te huakita te uru me te whakamahi ki te whakahohe i nga whanonga motuhake hei whakautu ki nga whakaongaonga taiao.

Me pehea te rongoa o te huakita i nga maharatanga?

Pupuri mahara te huakita ma te whakamahi i nga mea matū noa, penei i te rino, hei whakawaehere me te tuku korero ki o ratau uri i nga reanga o muri mai.

He aha te mahi a te rino i roto i te mahara huakita?

Ko nga taumata rino i roto i nga pūtau huakita he mea nui ki te penapena me te uru atu ki nga maharatanga. Ko nga pūtau huakita me nga taumata rino iti he pai ake i te pupuhi, ko te hunga he teitei ake te rino ka hanga hei kiriata koiora. Ko nga taumata rino taurite e hono ana ki te manawanui paturopi.

Me pehea e whai hua ai te maarama ki te mahara huakita?

Ma te mohio ki te mahara huakita ka whakatuwhera i nga huarahi mo te whakawhanake i nga rongoa kua whaaia hei whakararu i nga rautaki huakita me te patu i nga mate. Ma te raweke i nga taumata rino, ka taea e nga kairangahau te whakaraerae i nga huakita ki te maimoatanga.