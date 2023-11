Ka kitea e nga Kairangahau nga huakita ka taea te huri i te hangarua kiriuroa

By

Kua kitea e nga kaiputaiao o Te Whare Wananga o Te Taitokerau te waahi whenua i roto i nga mahi hangarua kirihou. Ko ta raatau rangahau, i whakaputaina i roto i te Nature Chemical Biology, e whakaatu ana i te oranga o te huakita e kiia nei ko Comamonas testosteroni he kaha whakamiharo ki te kai kirihou. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te kanapa o te tumanako i roto i te pakanga o te ao ki te para kirihou.

Ia tau, 380 miriona taranata kirihou ka mahia, me te tata ki te haurua he whakamahi kotahi. Ko te mea pouri, iti iho i te 5% o nga kirihou katoa e hangarua tika ana, ka pa te kino ki te taiao. He maha nga wa ka mutu nga para kirihou ki roto i nga tuunga whenua, ka pau nga rau tau ka pirau.

Kaore i rite ki nga otinga o mua e hiahia ana ki nga whakarereketanga miihini matatini, ko te Comamonas testosteroni he tino hiahia ki te kai kirihou. Na tenei he kaitono pai mo nga mahi hangarua kirihou nui, ka huri pea i te umanga. Ma te whakamahi i te hiahia nui o te huakita mo te waro i tukuna i te wa e pakaru ana, ka tino piki ake te reeti hangarua kirihou.

I tua atu, kua kitea ano e nga kairangahau he kaha tenei huakita ki te huri i te kirihou kua keri ki roto i nga momo polymers. Ko tenei whanaketanga whakaihiihi e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te hanga kirihou koiora, ka whakaiti i to maatau whakawhirinaki ki nga matū-a-hinu.

Ahakoa kaore i te whakamahia nga huakita i tenei wa ki nga whare hangarua, ka taea e etahi atu rangahau me te whakawhanaketanga te para i te huarahi mo te whakauru ki roto i nga mahi nui a muri ake nei. Ko te oati a Comamonas testosteroni hei kaikawe keemu i roto i te hangarua kirihou e tumanako ana ki nga mahi tonu ki te tarai i te raru para kirihou.

FAQ:

P: He aha te ingoa o nga huakita i kitea e nga kairangahau?

A: Ko te huakita e kiia ana ko Comamonas testosteroni.

P: He pehea te whai hua o tenei huakita ki nga mahi hangarua kirihou?

A: Ko te huakita he kaha ki te kai kirihou, ka waiho hei kaitono pai mo te whakamahi i nga waahi hangarua.

P: Ka taea e tenei huakita te huri i te kirihou ki nga momo polymers?

A: Ae, ka taea e te huakita te huri i te kirihou kua keri ki roto i nga momo polymers, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga kirihou koiora.

P: Kei te whakamahia tenei huakita ki nga whare hangarua?

A: Kao, kare ano te huakita e whakamahia ana i roto i nga whare hangarua, engari kei te pupuri i te tupono mo nga tono a meake nei.