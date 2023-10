Tikanga Hou Ka Whakamahi Huakita ki te Tango i nga Huanga Onge-Earth mo nga Hangarau Pungao Maama

Kua kitea e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Cornell tetahi huarahi hou ki te tango me te whakamahi i te huakita e kiia nei ko Shewanella oneidensis mai i te roto o Oneida i te kawanatanga o New York. He hononga to tenei huakita ki nga huānga onge-whenua, penei i te lanthanides, he mea nui mo nga hangarau hiko ma me te whakahou. Ko te tikanga e kiia nei ko te biosorption, ka taea e nga huakita te tukatuka i nga konganuku onge-whenua i roto i te ahua pai ake ki te taiao ka whakaritea ki nga tikanga tangohanga o naianei. Ko te biosorption e kore e hiahia ki te whakamahi i nga matū kino, he maha nga wa ka mate pukupuku me te kino ki te taiao.

E ai ki a Buz Barstow, he ahorangi mo te hangarau koiora me te taiao i Cornell me te kairangahau kaiarahi mo te kaupapa, ma tenei hangarau hou e taea ai te whakahiato me te mahi taiao mo te wehe i nga lanthanides takitahi. Ka taea te whakamahi i roto i nga iwi matatau me nga ture taiao tino kaha, hei aukati i te tuku mai i nga raru o te taiao ki nga whenua iti ake. Ko te tikanga o naianei mo te tangohanga whakarewa ko te whakamahi i nga whakarewa pararopi he mate pukupuku, he kino ki te taiao. Me nui hoki nga tangohanga me nga tikanga wehe roa, ka puta pea he take rerenga.

Ka whai hua tenei rangahau ki te tipu haere o nga huarahi koiora ki te tango huānga onge-whenua. Ko etahi atu kairangahau, penei i a Joey Cotruvo i Penn State me Cecilia Martinez-Gomez i UC Berkeley, kei te mahi ano i nga huarahi koiora ki te wehe. Heoi ano, ko te rauropi koiora etahi painga, penei i te iti ake o te motuhake me te ngawari ake o te tango i nga huānga onge-whenua mai i te maatete ngongo, ka tere ake, ka tere ake te mahi. Ka whakakorehia e te Biosorption te hiahia mo te purenga, na te mea ko te biomass anake, ka taea te whakatipu ngawari me te kore he waahanga purenga.

Ka whakaarohia e nga kairangahau nga tono arumoni mo tenei hangarau i nga wa e heke mai nei. Ko te kamupene ko Reegen te ingoa, na nga kairangahau i uru ki te kaupapa, e whai ana ki te hokohoko i tenei hangarau me etahi atu tikanga mo nga miihini miihini ki te tango i nga mea onge-whenua. Ko tenei whakawhanaketanga he rerekee ake te tauwhiro me te pai ake ki te mana o Haina o naianei mo te hanga whakarewa onge-whenua, i puta ai nga take kino o te wai me te oneone.

