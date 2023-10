Ka Whakahurihia e Micaela Robson te Haerenga Mokowhiti me nga Pereki Huakita

Ko Micaela Robson, he tauira paetahi i roto i te Tari o te Whakatipu me te Biology Microbial, kei te timata ki te rangahau whenua e kaha ana ki te huri i te heke mai o nga haerenga mokowhiti. Hei hoa rangahau mo te North Carolina Space Grant, kei te arahi a Robson i tetahi kaupapa e tirotiro ana i te whakamahinga o te huakita ki te hanga hanganga-a-koiora i Outer Space - he mahi maia me te hao.

Ko te kaupapa matua o te rangahau a Robson kei te whakamahi i te tikanga e kiia nei ko te rerenga warowaiwaa (MICP) hei hanga rauemi whare. Ko tenei tukanga ko te whakamahi i te kaha o te huakita ki te whakaputa i tetahi matū rite ki te kowhatu kowhatu e kiia nei ko te rerenga konupora konupora. Ma te whakamahi i tenei matū taiao, ka taea te whakapiri i nga matūriki me te whakaputa i nga "bio-pereki" pakari hei papa taunga totoka me nga hanganga whare ki nga taiao o waho.

I nga wa o mua, ka whakamahia e nga miihini hangarau i runga i te whenua te MICP mo nga kaupapa hanga. Heoi, i mohio a Robson te kaha ki te urutau i tenei tikanga mo nga tono mokowhiti. I kitea e ia ko te urea hydrolysis, he tukanga metabolic e whakamahia ana i roto i te MICP, ka taea te whakarei ake e etahi huakita kei roto i nga hua witi. He tino kaha enei huakita ki te kai i te haukini, he hua nui o te tukanga wairohe urea, ka noho haumaru ake, ka mau tonu mo te whakamahi i te waahi.

Ma te whakauru i enei huakita haukini-kai ki roto i te tukanga MICP mo nga miihana mokowhiti, e whai ana a Robson ki te whakatutuki i nga whaainga nui e rua. Tuatahi, ka whai ia ki te whakakore i te tukunga o te haukini paitini, he mea morearea mo nga kairangi. Tuarua, ko te tumanako ia ki te arotau i te punaha kia iti ake te taapiri i te Urea, kia pai ake ai te mahi me te utu utu.

Ko nga paanga pea o te rangahau a Robson kei tua atu i te hanga hanganga pakari i te waahi. E rua hoki nga raruraru nui e whakatutukihia ana e tenei huarahi auaha: te whakahaere para me te mahi kai. Ko te Urea, he wahanga o te para tangata, ka taea te whakamahi hei taonga nui hei whangai i nga tipu. Na roto i te huringa hauota, ka taea e nga pereki-koiora i hangaia e te huakita te awhina ki te ngaki hua me te iti rawa o nga rawa, ka whai oranga mo te torotoro mokowhiti a meake nei, me te mau tonu te oranga o te tangata.

Ko te kaupapa a Robson, i tapaina ko “Biomaterials for Space Missions — Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant,” i timata i te marama o Hune i raro i te maru o te NC Space Grant. Na nga hua pai, ko ana rangahau e para ana i te huarahi mo te wa kei te heke mai ka whai waahi nui nga hanganga-a-koiora me te whakamahi rawa ukauka ki nga haerenga mokowhiti.

FAQ:

P: He aha te rerenga warowaiwa whakaahuru (MICP)?

A: Ko te MICP he tukanga e whakaputa ai te huakita i te matū rite ki te kowhatu kowhatu e kiia nei ko te rerenga konupora konupora, ka taea te whakamahi ki te hanga rauemi pakari.

P: He pehea te whai hua o te huakita ki te haere atea?

A: Ka taea te whakamahi i nga huakita ki te whakaputa i nga pereki-koiora, e mahi ana hei taonga hanga mo nga hanganga i roto i nga taiao waahi.

P: He aha te urea hydrolysis?

A: Ko te wai o te Urea he tukanga tinana ka pakaruhia e te huakita te Urea ki te haukini me te warowaihā.

P: He pëhea te rangahau a Micaela Robson ki te whakatika i te para me te hanga kai i te waahi?

A: Ma te whakamahi i nga huakita ki te kai i te haukini me te whakahoki ano i te Urea, ka taea e te rangahau a Robson te hanga i te punaha hauota pahikara e whakanui ana i te whakamahi rawa i te waahi, tae atu ki te whakamahi para tangata mo te tipu tipu.