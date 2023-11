Te Whakahirahira a nga Pepi ki o ratou tinana me o ratou taiao

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Birmingham kua kitea ko nga kohungahunga kei te wha marama te pakeke he kaha whakamiharo ki te mohio ki te mahi a o ratou tinana ki te ao huri noa ia ratou. Ko tenei rangahau hou i whakahaeretia e te Birmingham BabyLab he whakamarama hou mo te whakawhanaketanga o te mohio ki a ia ano i roto i nga kohungahunga me te whakaatu i o raatau kaha hinengaro.

Ko te rangahau ko nga whakamatautau me nga pepi e wha me te waru marama. I whakawhiwhia ki nga kohungahunga he poi i runga i te mata ka neke tata atu, matara atu ranei i a ratou. Ko te mea whakamiharo, i te wa e tata ana te poi ki te waahi tata o te mata, ka kite nga pepi i te wiri iti ki o ratou ringa. I ata tirotirohia nga mahi roro i enei whakamatautau, a he tino whakamihi nga kitenga.

I kitea e nga hua, ahakoa i te wha marama noa iho, ka whakaatu nga peepi i te kaha o te mahi roro somatosensory (tactile) i te wa e pa ana i mua i tetahi mea e neke ana ki a ratou. E tohu ana tenei he mana maori to nga kohungahunga ki te mohio ki o ratau taiao me te mohio ki te mahi a o ratau tinana ki te waahi e karapoti ana ia ratou. E mohiotia ana tenei ariā ko te waahi peripersonal, a he mea nui ki te whanaketanga o to ratau whanaketanga.

I whakamarama a Takuta Giulia Orioli, te kairangahau matua me tetahi Kairangahau Hinengaro i te Whare Wananga o Birmingham, ko nga kitenga e tohu ana i te kaha o nga pepi ki te hono i nga mea e kitea ana me o raatau kare. Ko te tikanga o tenei, ahakoa i mua i te ako a nga pepi ki te toro atu ki nga taonga, kua waeahia to ratau roro rongo maha ki te mohio ki te waahi e karapoti ana i a ratau me te pehea o o ratau tinana ki te mahi tahi.

I titiro ano te rangahau ki te pehea o nga peepi pakeke, i te waru marama, te urupare ki nga pa ohorere. Ko te mea whakamiharo, i te wa e pa ana o ratou ringa ki te whai i te poi e neke atu ana i a ratou i runga i te mata, ka kitea nga tohu ohorere o te mahi roro. E tohu ana tenei i te wa e ahu whakamua ana nga pepi i roto i to ratau tau tuatahi o to ratau oranga, ka whanake to ratau roro i te mohiotanga mohio ake ki te tuunga o to ratau tinana e pa ana ki o ratau taiao.

Ko enei kitenga, i whakaputaina i roto i nga Purongo Putaiao i te marama o Whiringa-a-rangi 2023, e whakarato ana i nga tirohanga nui mo te whanaketanga wawe o te mohio-whaiaro i roto i nga kohungahunga. E ai ki a Ahorangi Andrew Bremner, he kaimätai hinengaro whanaketanga, ko te rangahau e whakaatu ana ka kaha ake te mohio o nga pepi ki te ahuatanga o o ratau tinana ki te waahi huri noa i a ratau e tipu haere tonu ana me te torotoro haere i te ao.

FAQs

1. Ka taea e nga pepi kei te wha marama te pakeke te mohio ki te mahi a o ratou tinana ki o ratou taiao?

Ae, e ai ki tetahi rangahau i whakahaeretia e te Whare Wananga o Birmingham o Birmingham BabyLab, ko nga peepi mai i te wha marama te pakeke kei a ratou te mohiotanga whakamiharo ki te mahi a o ratou tinana ki te ao huri noa ia ratou. E tohu ana tenei he mana maori to nga kohungahunga ki te mohio ki o ratau taiao me te mohio ki te hononga o to ratau tinana ki te waahi e karapoti ana ia ratou.

2. He aha te waahi mokowhiti?

Ko te mokowā peripersonal e pā ana ki te rohe o te mokowā e karapoti tonu ana i te tinana o te tangata. He tohu mo te waahi ka taea e ratou te taunekeneke me nga taonga, he mea nui hoki mo o raatau whakaaro me o raatau mohio ki te ao o waho.

3. He pehea te rereke o te mohiotanga o nga pepi ki te tuunga o te tinana i a ratou e tipu ana?

I kitea e te rangahau i te wa e ahu whakamua ana nga pepi i roto i to ratau tau tuatahi o to ratau oranga, ka whanake to ratau roro i te mohiotanga mohio ake ki te tuunga o to ratau tinana e pa ana ki o ratau taiao. Ko nga pepi pakeke, i te waru marama te pakeke, ka whakaatu i nga tohu ohorere ina pa ana i muri i te rongonga i te neke atu i a ratou i runga i te mata. E tohu ana tenei i te hohonutanga o te maarama ki te tuunga me te korikori o to ratau tinana i roto i to ratau taiao i a ratau e whanake haere tonu ana.