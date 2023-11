Ko te Rangahau Hou e whakaatu ana i te moata o nga peepi ki te tinana me te mokowhiti

He rangahau hou i whakahaeretia e te Whare Wananga o Birmingham kua kitea ko nga pepi kei te wha marama te pakeke ka taea te kite i o ratau tinana e pa ana ki te waahi e karapoti ana ia ratou. Ko te rangahau, i whakaputaina i tenei ra i roto i nga Purongo Scientific, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te whakawhanaketanga o te mohiotanga whaiaro i roto i nga kohungahunga.

I roto i te rangahau, ko nga tohunga mai i te Birmingham BabyLab i whakaatu nga pepi ki tetahi poi neke i runga i te mata ka whakatata atu, ka neke atu ranei i a ratou. I te wa e tata ana te poi ki nga pepi i runga i te mata, ka pa te wiri (e kiia ana ko te 'pa') ki o ratou ringa, i te wa e tirotirohia ana o raatau mahi roro. I tu te kohinga raraunga ki Goldsmiths, Te Whare Wananga o Raanana.

E ai ki nga kitenga mai i te wha marama te pakeke, ka whakaatu nga pepi i te kaha o te mahi roro i roto i te rohe somatosensory (tactile) ina whai te pa ki tetahi mea e neke atu ana ki a ratou. E tohu ana tenei, ahakoa i mua i te ako ki te toro atu ki nga taonga, kua waeahia nga roro o nga pepi ki te whakarite hononga i waenga i nga whakaihiihi ataata me nga kare-a-roto, kia mohio ai ratou ki ta raatau taunekeneke ki te waahi huri noa. Ko tenei ahuatanga e mohiotia ana ko te waahi peripersonal.

Ko Takuta Giulia Orioli, te kairangahau matua mai i te Whare Wananga o Birmingham, e whakamarama ana, “Ko ta matou rangahau e whakaatu ana i te timatanga o te kohungahungatanga, kei a ia nga peepi te kaha ki te kite me te mohio ki o raatau tinana i roto i te waahi e karapoti ana ia ratou. I a tatou e pakeke ana, ka whakamahi tatou i nga whakaaro maha ki te mohio i to tatou waahi ki te waahi me te matapae i a tatou taunekeneke ki nga taonga. Ko te kitenga o nga peepi e whakaatu ana i enei pukenga i te wa omaoma ka whakaara ake nga patai whakahihiri e pa ana ki te whānuitanga o enei pukenga e akohia ana, e ako ana ranei.

I tirotirohia ano e te rangahau he pehea te mahi a nga pepi pakeke, tata ki te waru marama te pakeke, ki nga pa ohorere. I te wa i mua i te pa o te poi e neke atu ana i a ratou i runga i te mata, ka whakaatu nga mahi roro o nga pepi i nga tohu ohorere. Ko te korero a Ahorangi Andrew Bremner, he tohunga mo te Whanaketanga Hinengaro, “Ko tenei kitenga o nga urupare ohorere i roto i nga kohungahunga pakeke e tohu ana i ohorere te pa atu na te tirohanga tirohanga o te neke o te mea. Te faaite ra te reira e ia haere ana‘e te mau aiû i roto i to ratou matahiti matamua, e ite maitai a‘e to ratou roro e tupu ra i to ratou oraraa i roto i to ratou mau vahi nohoraa.”

I etahi atu rangahau, ka whakamahere nga kairangahau ki te whakauru i nga kaiuru o nga reanga rereke, tae atu ki nga taiohi me nga taangata pakeke. Ma te tirotiro i nga mahi roro i roto i nga pakeke, e tumanako ana ratou ki te whakamarama i te huarahi o nga kohungahunga e whakawhanake ana i te kaha o te hinengaro maha. I tua atu, e whai ana ratou ki te mohio mena kua whakaatuhia e nga whanau hou nga tohu o enei kaha.

Ka whakatau a Takuta Orioli ma te whakaatu i nga wero o te ako i nga whanau hou engari e whakaatu ana i te tumanako mo nga kitenga pea: "Ko te mahi tahi me nga whanau hou he wero motuhake i te mea ka whakapau i te nuinga o to ratau wa ki te moe me te kai. Heoi ano, kei te anga whakamua matou ki te rangahau i tenei roopu reanga, a he mea whakamiharo te whakatau mena he iti noa te mohiotanga o nga peepi he iti nei nga ra ki o raatau tinana i roto i te waahi. Mena kei te penei, kei te titiro tatou ki te takenga mai o te mohiotanga o te tangata."

FAQs

Q: He aha te waahi mokowhiti?

Ko te mokowā peripersonal e pā ana ki te wāhi e karapoti tonu ana i te tinana o te tangata, i roto i a ia ka kite me te taunekeneke ki nga taonga.

P: I whanau nga pepi me te mohio ki a ia ano?

Ahakoa kei te whanake haere tonu te mohiotanga ki a ia ano puta noa i te kohungahunga me te kohungahunga, e ai ki nga rangahau ka whakaatu nga pepi i nga tohu moata o te mohio ki a ia ano, penei i te mohio ki o raatau ake whakaaro, mai i te 18 marama te pakeke.

P: He pehea te ine a nga kairangahau i te mahi roro i roto i nga kohungahunga?

I te nuinga o te wa ka whakamahia e nga kairangahau nga tikanga kore-ahuru penei i te electroencephalography (EEG) hei ine i te mahi roro i roto i nga kohungahunga. Ka whakamahia e te EEG nga irahiko kua utaina ki runga i te mahunga kia kitea nga tohu hiko i hangaia e te roro.