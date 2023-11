Te Rangahau Hou e whakaatu ana i te whakawhanaketanga moata o te mohiotanga mokowhiti i roto i nga pepi

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Birmingham kua hurahia ko nga peepi kei te wha marama te pakeke kei a ratou te ahua ahurei o te mahi a o ratou tinana ki te waahi a tawhio noa. Ko tenei kitenga whakamohio whenua e whakamarama ana i te whanaketanga wawe o te mohio ki a ia ano i roto i nga kohungahunga.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i nga Purongo Scientific, i uru ki te whakaatu ki nga peepi he poi neke i runga i te mata ka whakatata atu, ka neke atu ranei i a ratou. I te wa ano, ka pa atu nga pepi ki o ratou ringa i te wa e tirotirohia ana o raatau mahi roro ma te whakamahi i te potae EEG. Ko te kohinga raraunga mo te rangahau i tu ki Goldsmiths, Te Whare Wananga o Raanana.

Na roto i te tātari i te mahi roro o nga kohungahunga, i kitea e nga kairangahau ahakoa i te wha marama noa iho, ka whakaatu nga peepi i te kaha o te mahi roro somatosensory (tactile) ina pa ana te pa ki mua i tetahi mea e neke ana ki a ratou. E tohu ana tenei mai i te tamarikitanga ka taea e nga kohungahunga te mohio me te mohio ki te hononga mokowhiti i waenga i a raatau me nga taonga o to taiao. Ko tenei ahuatanga ka kiia ko te waahi peripersonal.

Ko te Kairangahau matua a Takuta Giulia Orioli, he hoa Rangahau Hinengaro i te Whare Wananga o Birmingham, i kii ko enei kitenga e whakawero ana i te whakaaro ko enei pukenga he mea ako anake, me te whakaatu i te tupono ka puta mai i roto i te tangata. I kii ano ia, "Ko tenei whanaketanga wawe o te mohiotanga mokowhiti i roto i nga kohungahunga ka whakaara ake i nga patai whakahirahira mo te takenga mai me te ahuatanga o te mohiotanga o te tangata."

I tua atu, i tirotirohia e te rangahau he pehea te pa o nga pa ohorere ki nga pepi pakeke, ina koa ki te hunga e waru marama te pakeke. I kitea e nga kairangahau i te wa e pa ana o ratou ringa i mua i te poi i runga i te mata e neke atu ana i a ratou, ka whakaatu nga peepi i nga tohu ohorere i roto i o raatau mahi roro. E tohu ana tenei ka ahu whakamua nga kohungahunga puta noa i te tau tuatahi o to ratau oranga, ka maarama ake to ratau mohio ki te waahi o to ratau tinana i te waahi.

Ko te wahanga o te rangahau e whai ake nei ko te whakauru i nga kaiuru teina me nga pakeke ake i era o te rangahau o naianei. Ko nga mohiotanga i puta mai i te ako i nga mahi roro pakeke ka taea te tuku korero nui mo te whanaketanga o nga kohungahunga. I tua atu, kei te pirangi nga kairangahau ki te tirotiro mena he tohu moata enei o enei kaha "maha" i roto i nga kohungahunga whanau hou.

I whakatau a Takuta Orioli ma te whakaae ki nga wero o te mahi tahi me nga kohungahunga hou engari i whakapuaki i te harikoa mo te kaha ki te ako i nga kohungahunga nohinohi me te tirotiro mena kei te noho nga turanga o te mohiotanga mokowhiti i roto i nga tamariki hou. Ko te hura i enei whanaketanga moata i roto i nga pepi ka taea e tatou te mohio ki te mohiotanga o te tangata.

FAQ:

Q: He aha te rangahau mai i te Whare Wananga o Birmingham i whakaatu?

A: I kitea e te rangahau ko nga peepi kei te wha marama te pakeke ka mau te mohio ki te mahi a o ratou tinana ki te waahi kei a ratou.

P: I pehea te whakahaeretanga o te rangahau?

A: Ko te rangahau ko te whakaatu i nga pepi i te poi neke i runga i te mata me te tuku i te pa ngawari ki o ratou ringa. I aroturukihia te mahi roro ma te whakamahi i te potae EEG.

Q: He aha te waahi mokowhiti?

A: Ko te waahi mokowhiti e pa ana ki te tirohanga a te tangata ki te waahi e karapoti ana i tona tinana.

P: He aha te rangahau i kitea mo nga pepi pakeke?

A: I kitea e te rangahau ko nga pepi pakeke, i te waru marama te pakeke, i whakaatu i nga tohu ohorere i te wa e pa ana o ratou ringa i mua i te neke atu o te poi i runga i te mata.

P: He aha nga mahi ka whai ake mo nga kairangahau?

A: Ka whakamahere nga kairangahau ki te whakauru i nga kaiuru taiohi me nga pakeke ki nga rangahau a muri ake nei me te tirotiro mena ka whakaatu nga peepi hou i nga tohu moata o enei kaha "maha".