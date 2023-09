Ko te Akoranga Hou e tirotirohia ana nga Paanga o te Whakawhitinga Whakamaoritanga ki runga i nga Poroka Korohia

He rangahau hou i whakahaerehia e te tauira rangatira o te Whare Wananga o British Columbia, a Megan Winand, e whai ana ki te whakamarama i nga paanga o te whakamaaramatanga ki nga poroka purepure o Columbia. Ko te whakawhitinga whakaheke e pa ana ki te neke o nga kararehe mai i tetahi waahi ki tetahi atu hei mahi tiaki i te waa hangahanga, kaupapa whanaketanga ranei. Ahakoa kua kaha haere te whakamaoritanga whakaheke i British Columbia mai i te kaupapa o te Moana ki te Rangi, he iti noa te rangahau o ona paanga.

Ko nga poroka kotingotingo o Columbia e kiia ana he "momo tohu" nui na te mea ka taea e ratou te whakaatu whakaaro nui ki te hauora o te rauwiringa kaiao. Ko te whakamarama a Winand, “Ki te kore te poroka e pai ana, na te mea e tango ana ia i nga mea poke mai i te rangi, i te repo ranei, na te mea kaore i te pai te rauwiringa kaiao." I tua atu, ka whai waahi nui enei poroka ki te tukutuku kai, ka noho hei kai, hei kai konihi.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Winand ko te tohu i nga poroka purepure a Columbia i te repo Mayook e tata ana ki Cranbrook, British Columbia. I wehea nga poroka kia toru nga roopu: kotahi te roopu i waiho ki to ratau kainga tuturu hei roopu whakahaere, tetahi roopu i nekehia kia tata ki te kotahi kiromita te tawhiti, ka nukuhia te roopu whakamutunga ki tawhiti atu i te rima kiromita. I te roanga o te puna me te raumati, ka whaia nga poroka ma te whakamahi i nga tohu irirangi me nga tohu transponder.

Kei te wetewete tonu nga kitenga o te rangahau, engari ko te tumanako a Winand ka whai waahi tana rangahau ki te mohio ki te whai huatanga o te whakawhitinga whakaheke me ona paanga ki te oranga me te neke o nga momo. Ko tenei rangahau he wahanga o te mahi e rua tau te roa i whakahaerehia i te taha o Ducks Unlimited Canada me te Manatu Wai, Whenua me te Tiaki Rauemi a BC.

Ko nga hua o tenei rangahau ka whai paanga ki nga mahi tiaki a meake nei, me te whai whakaaro nui ki nga paanga o te whakawhitinga whakaheke ki nga momo kararehe. He mahi tino nui ki te mohio ki nga hua me te whai huatanga o tenei mahi, kaore ano kia akohia.

Rauemi:

Title: Ko te Akoranga Hou e tirotirohia ana nga Paanga o te Whakawhitinga Whakamaoritanga ki nga Poroka Spotted Columbia

Puna: Te Whare Wananga o British Columbia

Whakamaramatanga o te “whakawhitinga whakaheke”: Ko te neke o nga kararehe mai i tetahi waahi ki tetahi atu he rite, teitei ake ranei te uara hei waahanga o te mahi tiaki.

Te whakamāramatanga o “momo tohu”: He momo ka taea te tuku korero mo te hauora me te ahua o te puunaha rauwiringa kaiao.

