He Tirohanga mo te Whakamaoritanga Whakamaoritanga me ona Paanga ki runga i nga Poroka Spotted Columbia

Ko Megan Winand te tauira rangatira o te Whare Wananga o British Columbia kua timata ki te rangahau whenua ki te aromatawai i nga paanga o te whakamaaramatanga ki nga poroka purepure o Columbia. Ko te whakawhiti i nga kararehe ka uru ki te neke mai i tetahi waahi ki tetahi atu, me te whai ki te tiaki i o raatau taupori i te wa e hangaia ana, e mahi ana ranei. Ahakoa kua arohia te whakawhitinga whakahekenga i roto i nga tau tata nei, ko te whai huatanga me nga paanga mo te waa-roa kaore i te mohiotia.

Ko nga poroka purepure o Columbia he momo tohu nui, e whakaatu ana i te hauora o o ratou rauwiringa kaiao. Ko te mahi hei whakahaere koiora, ka awhina ratou ki te whakahaere i te taupori pepeke me te tuku kai mo etahi atu kararehe. Heoi, na to ratou aro ki nga ahuatanga o te taiao ka whakaraerae ratou ki te whakangaromanga me te parahanga.

Hei whakatewhatewha i nga paanga o te whakawhiti whakaheke, ka whakamahi a Winand i nga kaitirotiro reo irirangi me nga tohu transponder e piri ana ki nga poroka. He rite enei tohu ki nga miihini miihini i whakamahia i roto i nga mokai ka taea e nga kairangahau te aro turuki i nga nekehanga o nga poroka. I wehea nga poroka ki nga roopu e toru - he roopu whakahaere i mau ki to ratau kainga taketake, ka neke tetahi roopu mo te tata ki te kotahi kiromita te tawhiti, ka nukuhia e tetahi roopu he tawhiti tawhiti tata ki te rima kiromita.

I roto i nga marama maha, ka tuhia e Winand nga nekehanga o nga poroka me te ine i te taumaha me te rahi. Ko te kaupapa rangahau, i whakahaerehia i runga i te mahi tahi me Ducks Unlimited Canada me te BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship, he whai whakaaro ki te oranga me nga tauira nekehanga o nga poroka whakawhiti.

Ahakoa he moata rawa ki te whakatau i nga hua o te rangahau, ko te tumanako a Winand ka maarama tana rangahau mo te kaupapa i raro i te rangahau mo te whakawhiti whakaheke. Ma te mohio ki nga paanga mo te wa poto ki te oranga me te neke, ka taea ano te uiui i nga take penei i te whakataetae rauemi, te waatea o te kai, te tuku mate, me nga paanga ira.

Me whai rangahau ano hei aromatawai matawhānui i te whai huatanga me nga hua pea o te whakawhitinga whakaheke. I te piki haere o nga kaupapa whanaketanga me nga kaupapa hanga e pokanoa ana ki nga kaainga amphibian, ko te maarama ki nga paanga roa o te whakawhitinga he mea nui mo nga mahi tiaki pai.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o British Columbia

– Parera Unlimited Canada

– Te Manatu BC mo te Wai, Whenua me te Tiaki Rawa