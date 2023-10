Axiom Space Whakarite mo Ax-3 Mihana ki te ISS

Ko te Axiom Space kei te whakarite mo tana kaupapa Ax-3 e heke mai nei, ka whakarewahia i te marama o Hanuere i runga i te waka mokowhiti SpaceX Crew Dragon e haere ana ki te International Space Station (ISS). Ko te miihana ka whakahaerehia e Michael López-Alegría, te kaiwhakatere o mua o NASA, ka arahi i tetahi hoia e toru nga kaihoko: Walter Villadei o Itari, Alper Gezeravcı o Turkey, me Marcus Wandt o Sweden.

I roto i tetahi korero poto tata nei, i korero a López-Alegría me ana hoa mahi mo te kaupapa whakangungu mo te misioni e rua wiki te roa. I whakanuia e ratou ko te whakangungu mo Ax-3 kua parahia i runga i nga akoranga i akohia mai i nga misioni o mua a Axiom Space, penei i te Ax-1, i whakahauhia e López-Alegría i te tau 2021. Ko nga pukenga whakahaere wa o nga kaihopu i a ratou i runga i te ISS, me te mohio he mea tino nui tenei mo a raatau mahi. Ko tenei whakatikatika e whai ana kia taea e López-Alegría te tuku awhina whai hua ki ana hoa kaihopu me te whakaiti i to raatau whakawhirinaki ki nga tohunga astronauts kei runga.

Ko te kaha o nga kauhoe hei kaiurungi hoia kua kitea hoki he painga. Ko nga mema tokowha katoa o te roopu kua whai wheako hei kaiurungi hoia, ko Gezeravcı me Villadei e mahi ana i nga hoia rererangi o o raatau whenua. Ko enei whakangungu me nga wheako nui kua tino rite ratou mo te misioni ki te ISS.

Ko te whakangungu haere tonu, i timata tata ki te ono marama ki muri, kua tautokohia e te wheako o mua o nga kauhoe i roto i nga waka rererangi hoia, na te mea he painga nui ki a ratou puta noa i te mahi whakangungu. Ko Villadei, ka mahi hei kaiurungi mo te Ax-3, he wheako nui mai i tana rerenga ki te waahi i te marama o Hune i runga i te misioni tuatahi a Virgin Galactic SpaceShipTwo, Galactic 01. Na tenei rerenga suborbital i taea e ia te whakamatautau i nga pukenga me nga huarahi ka taea te whakamahi i runga i te i muri mai te misioni ISS.

I te nuinga o te waa, e maia ana nga kaihopu ki a raatau whakangungu me te tino rite mo te kaupapa Ax-3. Ko Wandt, te "rahui" astronaut i tohua e te European Space Agency (ESA) iti iho i te tau ki muri, i kii ko tana whakangungu kua tere haere te tere. Ahakoa kare ano ia kia oti i a ia te katoa o te kaupapa whakangungu a ESA mo nga kairangi, kei te whakapakari ia i te whakangungu miihana mai i Axiom Space me te maia ki ona kaha.

Hei whakamutunga, kua whakatikahia e te Axiom Space te kaupapa whakangungu mo tana kaupapa Ax-3 e haere ake nei hei whakarite i te reri o nga kaihopu me te arotau i a raatau mahi i runga i te ISS. Ma te aro ki te whakahaeretanga o te waa me te whakamahi i nga ahuatanga pairati o nga hoia a nga kaihopu, kua rite a Axiom Space mo tetahi atu miihana mokowhiti motuhake ki te ISS.

