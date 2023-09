Kua Whakaotihia e NASA nga Whakamatau Taiao mokowhiti mo te Kaupapa AWE

Kua tutuki pai te kaupapa AWE a NASA i nga whakamatautau nui i roto i te taiao mokowhiti, i para te huarahi mo tana whakarewanga ki te International Space Station (ISS) i te marama o Noema. Ko te Whakamātautau Ngaru Atmospheric (AWE) e whai ana ki te ako i nga ngaru taikaha o te hau me o raatau paanga ki nga whakawhitiwhitinga amiorangi, me te whai whakaaro nui ki nga hononga i waenga i te huarere whenua me te waahi.

Hei whakarite i te oranga o te taputapu me te mahi tino pai ki te waahi, i mahia e te AWE nga whakamatautau taiao. Kei roto i enei ko te whakamatautau whakaraeraetanga hiko me te hototahi (EMI/EMC), te puta haruru o te puna, te kaha me te pono o nga whakamatautau, te wiri me te whakamatautau whakamanatanga kaha, te whakamatautau waiariki, me te whakatikatika taputapu. Ko te kaupapa o enei whakamatautau he whakarite kia taea e te AWE te tu ki nga ahuatanga kino o te waahi me te mahi i runga i te whakaaro.

Ko nga ngaru taikaha o te rangi he oscillations i roto i te hau o Papatūānuku ka puta mai i ngā āhuatanga pēnei i te rere o te hau ki runga i ngā pae maunga, te whakakorikori i te kōhauhau o raro, te whakararuraru ranei i te papatipu hau. He rite ki nga ripple ka puta ki te mata o te harotoroto ina makahia he kohatu ki roto. Ma te ako i nga ngaru taikaha o te hau, e tumanako ana nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki o raatau paanga ki nga whakawhitiwhiti korero me te rangi mokowhiti, i te mutunga ka taea nga matapae tika ake me te pai ake o te whakamahere ohorere mo nga kaiwhakatakoto miihana me nga kaiwhakahaere amiorangi.

Ko te kaupapa AWE, na te Whare Wananga o Utah State University's Space Dynamics Laboratory (SDL) mo NASA, i hangaia hei taputapu pūtaiao tino tairongo me te tino tika. Ko tana whakaotinga angitu o nga whakamatautau taiao mokowhiti ka tata ake ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o nga ngaru taikaha o te hau me o raatau paanga ki o maatau punaha korero. [Putake: NASA]

Nga wehewehe:

– ngaru taikaha o te hau: he oscillations i roto i te reo wē, he rite ki te kōhauhau o Papatūānuku, ka puta mai i te kaha o te kaha e ngana ana ki te whakahoki i te taurite.

– Te whakamohiotanga electromagnetic/hototahi hiko (EMI/EMC) whakamatautau: ka whakahaerehia nga whakamatautau kia kore ai tetahi taputapu e whakaputa, e tuku ranei i nga tohu hiko e raru ai etahi atu taputapu nui.

– te whakamatautau hau werawera: he whakamatautau i mahia i roto i te ruuma korehau hei whakataurite i te mahi me te mahi o tetahi taputapu i roto i te taiao rererangi whakatairite.

– te whakatikatika i nga taputapu: te mahi whakatikatika me te tirotiro i te tika o te taputapu ine.

– whakawhitiwhitinga amiorangi: nga korero e taea ai te peeke, te whakatere, te waea waea, te whakangahau, me etahi atu tono ma te whakamahi i nga amiorangi hei huarahi whakawhiti.