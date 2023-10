Ko te Akoranga Hou e kii ana ko te Hanganga Paanga Asteroid Nui rawa kei raro i te tonga o New South Wales

Kua kitea e nga kaiputaiao he aha te hanganga asteroid nui rawa atu i runga i te whenua, i tanumia ki raro i te Basin Murray i te tonga o New South Wales, Ahitereiria. Ahakoa kare ano kia whakapumautia, e kiia ana kei te tata ki te 520km te whanui o tenei rua e whakapaetia ana, e toru nga wa nui ake i te hanganga o Vredefort i Awherika ki te Tonga, e kiia nei ko te mea nui rawa atu.

E whakapono ana nga kairangahau mai i te Whare Wananga o New South Wales ko te hanganga Deniliquin, kua whakaingoatia, i hanga tata ki te 420 miriona tau ki muri na te paanga asteroid nui. Mena ka pono ta ratou whakapae, ka tuhia ano e ia nga pukapuka rekoata, ka nui ake i te waahi rongonui o Chicxulub i Mexico, e mohiotia ana mo te whakamutu i te rangatiratanga o nga mokoweri, e 150km te whanui.

He uaua ki te tautuhi i nga hanganga paanga asteroid, i te mea ka huna tonu ki raro i nga paparanga parataiao, ka ngaro ranei na te horo. Heoi, kua kitea e nga kaiputaiao nga tikanga hou mo te kimi i enei hanganga ma te wetewete i nga tauira autō. Ko te hanganga Deniliquin i kitea i runga i enei tauira, e whakaatu ana i te kaha o tona oranga.

I tua atu, e mohiotia ana ko nga paanga asteroid ka rite ki nga huihuinga nui o te ngaronga o te ao puta noa i te hitori, penei i te mea nana i muru nga mokoweri. Ko tenei kitenga hou e kii ana ko te whenua me etahi atu aorangi i roto i to tatou punaha solar i pa ki te maha atu o nga paanga tae noa ki te 3.2 piriona tau ki muri. I tenei wa, e 38 kua whakapumautia, e 43 nga hanganga ka pa ki runga i te whenua, mai i nga papa iti ki nga hanganga nui kua tanumia.

I te wa e haere tonu ana nga kairangahau i a raatau rangahau, ka kitea tonu mena ka whakamanahia te hanganga Deniliquin ko te hanganga asteroid nui rawa atu i runga i te whenua. Ko te keri me te ako i tenei rua nui ka taea e koe te whai matauranga nui ki te hitori o to tatou ao me te mahi a nga paanga o te ao ki te hanga i tona kukuwhatanga whenua me te koiora.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te hanganga Deniliquin?

Ko te hanganga o Deniliquin he rua e whakapaetia ana he asteroid asteroid kei raro i te Basin Murray i te tonga o New South Wales, Ahitereiria. Mena ka whakapumautia, ka noho ko te hanganga asteroid nui rawa atu e mohiotia ana i runga i te whenua.

2. He pehea te nui o te hanganga o Deniliquin ki etahi atu papaaatanga?

Ko te hangahanga Deniliquin e kiia ana he tata ki te 520km te whanui, ka tata ki te toru nga wa nui ake i te hanganga paanga nui rawa atu e mohiotia ana inaianei, ko te hanganga paanga Vredefort i Awherika ki te Tonga.

3. E hia nga tau o te hanganga Deniliquin?

E whakapono ana nga kaiputaiao ko te hanganga Deniliquin i hanga tata ki te 420 miriona tau ki muri na te paanga asteroid.

4. He pehea te kitenga o nga hanganga asteroid?

He uaua ki te tautuhi i nga hanganga paanga asteroid engari ka kitea ma nga momo tikanga, tae atu ki te tātari tauira autō i runga i te mata o Papatūānuku.

5. He aha te hiranga o nga hanganga paanga asteroid?

Ko nga hanganga paanga asteroid e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hitori o te whenua me te koiora o to tatou ao. He maha nga wa e pa ana ki nga huihuinga o te ngaronga papatipu me te whai waahi nui ki te hanga i te kukuwhatanga o te Ao.