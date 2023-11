Ka Whakarewahia e te Whare Tangahanga nga Rerehu Ki Roto i te Mokowhiti, Kia Maharahara Te Maharatanga Tiretiera ki te Katoa

Ko tetahi whare tangihanga o Adelaide kei te huri i te huarahi e maumahara ai tatou ki o tatou hoa aroha ma te tuku huarahi ahurei ki te tuku i o ratou pungarehu ki te waahi. I te tuatahi o te motu, kua mahi tahi a Alfred James Funeral Home me te kamupene o Aotearoa Stardust Me ki te whakarato i tenei ratonga whakamiharo.

Engari kaua e herea ki nga waahi okiokinga o te whenua, ka tukuna he karamu pungarehu ki roto i te ipu titanium ka tukuna ki te orbit i runga i te Rocket X Falcon 9 Rocket na Elon Musk. I te awhiowhio a te roketi mo te tekau tau whakamiharo, ka uru ano te ipu ki te hau, ka mura mai ano he whetu kanapa. Ko tenei poroporoaki tiretiera he waahi okiokinga mutunga kore e waatea ana mo te hunga whai rawa me te rongonui.

"I hiahia matou ki te tautuhi ano i te mate ehara i te mea he mutunga noa, engari he whakanui hoki i nga maharatanga hihiri e mau nei i a matou," ta Stu Potter mai i Stardust Me. Ko tenei ariā hou e whakawero ana i te whakaaro o te mutunga e pa ana ki te mate, e kii ana ia tatou ki te whakanui i o tatou hoa aroha ma te tino miharo.

Kia pai ake ai te wheako, kua whakawhanakehia e Stardust Me tetahi taupānga whakatapua e taea ai e nga mema o te whanau te whai i te orbito o te tangata e arohaina ana puta noa i te haerenga tiretiera. Mo te utu paku teitei ake i te nehu tuku iho, neke atu i te $3000, ka taea e nga tangata takitahi te whai waahi ki tetahi whakamaumaharatanga o te ao e tuku hononga hohonu ki te ao.

Na te mea hou me te whai waahi o tenei ratonga i kapohia e nga whanau e hikaka ana ki te tirotiro i nga maharatanga tiretiera. Ko te tikanga, kua whakatauhia e tetahi whanau Adelaide ki te whakarewa i nga pungarehu o to ratou hoa aroha i roto i te miihana kei te heke mai kua whakaritea mo Maehe. Ka kitea to ratou ngakau nui, i te mea kua whakawhiwhia ki a ratou he tohu kore utu e Stardust Me, he mea motuhake tenei poroporoaki tiretiera.

Na tenei ratonga pakaru whenua, ko Alfred James Funeral Home me Stardust Me kei te whakahou i te ahua o te tirohanga me te whakanui i nga maharatanga o a maatau kua mate. Na roto i te whakakotahitanga o te aoiao me te kare-a-roto, kei te whakatuwhera ratou i te rohe tiretiera e tuku ana i te tirohanga hou me te whakahihiri mo te haerenga i tua atu o te ao.

FAQs:

Q: He pehea te mahi a te ratonga pungarehu-ki-waahi?

A: Ka tukuna nga pungarehu ki roto i te ipu titanium ka tukuna ki te orbit i runga i te Rocket X Falcon 9 Rocket na Elon Musk. I muri i te tekau tau o te hurihanga, ka kuhu ano te ipu ki te hau, ka mura mai ano he whetu.

Q: Ka taea e nga mema o te whanau te whai i te orbit o te pungarehu o to ratou hoa aroha?

A: Ae, kua hangaia e Stardust Me tetahi taupānga e taea ai e nga mema o te whanau te whai i te orbit o te pungarehu o te tangata e arohaina ana puta noa i te haerenga tiretiera.

Q: E hia te utu o te ratonga pungarehu-ki-waahi?

A: Ko te utu mo tenei ratonga kei runga noa atu i te $3000, he rite ki te nehua tuku iho.

Q: Kei te waatea noa tenei ratonga ki te hunga whai rawa me te rongonui?

A: Kao, ko te whainga o tenei ratonga kia whai waahi ki nga tangata katoa te maumahara tiretiera, me te tuku mihi whakamihi, mau tonu ki te hunga e arohaina ana.