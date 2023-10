Mihana AWE: Wewete i nga Mea ngaro o nga Ngaru Atmospheric mai i te Mokowhiti

Ko te Mīhana Ngaru Ngaru (AWE) e haere ake nei a NASA ka whakarewahia hei te Whiringa-a-rangi 2023, e whai ana ki te whakamarama i te ao whakamihiihi o nga ngaru hau ma te whakamahi i tetahi ahuatanga o te ao e kiia nei ko te rangi. I hangaia e te Whare Wananga Nui o Utah State University's Space Dynamics Laboratory, ka piri a AWE ki waho o te Teihana Mokowhiti o te Ao, e whakarato ana i nga tirohanga o mua mo enei ngaru enigmatic.

Ko nga ngaru taikaha o te rangi (AGWs) he ngaru o te rangi i ahu mai i te kaha o nga huarere penei i nga awhiowhio, awhiowhio, me nga whatitiri. Ka taea e enei ngaru te hiki i nga pukoro o te hau matotoru ki te hau i mua i te hekenga, ka waiho he tauira ripple motuhake i roto i nga kapua. Heoi, kare nga AGW e mutu i reira—ka haere tonu ratou ki te waahi, ka whai waahi ki te huri haere tonu o te rangi mokowhiti ka pa ki nga tohu amiorangi me nga tohu whakawhitiwhiti.

Ko te kaupapa pakaru whenua a AWE e aro ana ki te ine i nga AGW i te teitei o te 54 maero (87 kiromita), otira ki te mesopause—te rohe rohe i waenga i te hau me te mokowhiti o te whenua. Ma te mataki i te mesopause ma te whakamahi i te rama infrared, ka ine te AWE i te rahi, te kaha, me te marara o nga AGW i runga i te huarahi kaore ano kia tutuki i mua. Ko tana hangarau matatau he kaha ki te kite i nga ripples poto-tauine i roto i te rangi i ngaro i mua e etahi atu misioni.

Ko Ruth Lieberman, te kaiputaiao miihana AWE i Goddard Space Flight Center o NASA, e whakaatu ana i te ahurei o tenei misioni, me te whakanui ka taea e AWE te whakatau ngaru i te tauine whakapae pai ake ki etahi atu amiorangi. Ma tenei kaha ka whakarei ake i to maatau mohio ki nga hihiko uaua o nga AGW me o raatau paanga ki te hau o runga.

Ko te ngakau o te misioni a AWE kei roto i tana taputapu Arā Mesospheric Temperature Mapper (AMTM). E wha nga telescopes, ka matawai a AMTM i te mesopause me te ine i te kanapa o te marama ki nga roangaru motuhake. Ma te wetewete i te kanapa o nga roangaru rereke, ka hangaia e AWE nga mapi pāmahana me te hura i te nekehanga o nga AGW i roto i te hau.

Ehara i te mea he mahi putaiao anake tenei kaupapa whaiwhai haere, engari he mahi tino nui ki te mohio ki te mahi a te huarere o te whenua ki te rangi atea. He hiranga nui mo te mara o nga whakawhitiwhitinga amiorangi me te whai i te orbit. Na tana tirohanga kare ano i mua mai i te Teihana Mokowhiti o te Ao, e whai ana a AWE ki te whakapuaki i ana raraunga nui me ana kitenga ki te hapori putaiao me te iwi whanui.

Ki te ruku hohonu atu ki nga riipeneta o te miihana AWE me ona kitenga whakamohio whenua, haere ki te paetukutuku mana o te AWE mission i [URL]. Wewetehia nga mea ngaro o nga ngaru hau ka kite i te paanga o nga AGW kaore ano i mua.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga ngaru hau?

Ko nga ngaru o te rangi, e kiia ana ko nga ngaru taikaha o te rangi (AGWs), he ngaru o te rangi i ahu mai i te kaha o te rangi, penei i te awhiowhio, te awhiowhio, me te whatitiri. Ka taea e enei ngaru te toha mai i te hau o raro ki te waahi. Me pehea te ine a AWE i nga ngaru hau?

Ka ine te AWE i nga ngaru hau ma te tuhi i nga rereketanga o te rangi ma te whakamahi i te rama infrared. Ko te taputapu e kiia nei ko te Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) ka matawai i te mesopause me te ine i te kanapa o te marama ki nga roangaru motuhake. Ma te wetewete i te kanapa o nga roangaru rereke, ka hangaia e AWE nga mahere pāmahana e whakaatu ana i te neke o nga ngaru hau. He aha te hiranga o te ako ngaru hau?

He mea nui te ako i nga ngaru o te rangi kia mohio ai koe ki nga tauwhitinga uaua i waenga i te huarere o te whenua me te huarere atea. Ka awhina i nga kairangahau ki te mohio ki te paanga o nga ngaru hau ki runga i nga whakawhitiwhitinga amiorangi me te whai i te orbit. Me pehea te tohatoha i nga kitenga a AWE?

Whai muri i tana whakaurunga ki te International Space Station, ko te whai a te roopu miihana AWE ki te tiri i nga raraunga me nga hua o te taputapu ki te hapori putaiao me te iwi whanui, kia kaha ake te maarama ki nga ngaru hau me ona paanga.