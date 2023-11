Te Aroturuki Asteroid: Ko te PDCO a NASA i runga i te Tirohanga mo nga huarahi Kati

Ko te Tari Whakaruruhau o NASA (PDCO) e haere tonu ana ki te aro turuki i nga mea Tata-Earth (NEOs), me te tuku korero tata mo te asteroid e haere ana. Hei te Whiringa-a-rangi 21, ko te Asteroid 2023 VW5 e kiia ana ka tae mai i roto i te 1.7 miriona kiromita o te whenua. Ahakoa karekau i whakarōpūtia hei Asteroid Karekau Karekau, ma tenei toka mokowhiti ka tutaki tata.

Asteroid 2023 VW5, he mema o te roopu asteroids o Aten, he rite nga ahuatanga ki nga Asteroids Tata ki te Whenua (NEA) me nga toki ahua-nui he iti ake i to Papa. I whakaingoatia mo te tuatahi o ona momo, asteroid 2062 Aten, enei NEA i tohu tuatahi e te tohunga arorangi o Amerika a Eleanor Helin i te tau 1976 i te Palomar Observatory.

He 89 putu te whanui, he rite te rahi o Asteroid 2023 VW5 ki te waka rererangi. Ahakoa he nui ake te rahi o te asteroid o Chelyabinsk, i pakaru ai a Ruhia i te tau 2013, ko tenei toka mokowhiti e tata mai ana kaore he riri mo te tangata na te iti o te rahi.

He mea whakamiharo, ehara tenei i te wa tuatahi kua tata mai a Asteroid 2023 VW5 ki te whenua. Te faaite ra te aamu i papaihia e i te 4 no Setepa 1901, ua haere te asteroid i to tatou palaneta i te atea e 69 mirioni kilometera. I muri mai i tana paahitanga i te 21 o Noema 2021, ko te huarahi tata ka whai ake ka puta i te 26 o Akuhata 2026, i te tawhiti 36 miriona kiromita.

Ka whakamahia e nga tohunga wheturangi me nga kairangahau nga momo tikanga, tae atu ki te whakamahi i nga algorithms, ki te kimi me te whai i nga asteroids. I whakaputahia e nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Washington tetahi rangahau e whakaatu ana i te kitenga o tetahi asteroid pea morearea ma te whakamahi i te algorithm ko HelioLinc3D te ingoa. I te wa e whakamatautauria ana te algorithm i Hawaii, i kitea e ia ko Asteroid 2022 SF289, he toka mokowhiti nui e tata ana ki te 600 putu te whanui. Ahakoa tona rahi, karekau tenei asteroid e noho kino ki te whenua.

Ko te HelioLinc3D algorithm e whakawhirinaki ana ki nga huingararaunga matawhānui a Rubin hei tautuhi me te aro turuki i nga asteroids. Na enei tikanga matatau, ka taea e nga kaiputaiao te whakanui tonu i to maatau mohiotanga me to tatou noho rite mo nga riri o te rangi.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te Mea Tata-Earth (NEO)?

A: Ko te Near-Earth Object (NEO) he asteroid, comet ranei ka puta i roto i te 1.3 waeine arorangi (tata ki te 195 miriona kiromita) o Papa.

Q: He aha te Asteroid Ka taea te kino?

A: Ko te Asteroid Poipouri Morearea (PDA) he asteroid ka waiho hei whakatuma mo te Ao na runga i tona rahi me tona tata.

P: Me pehea te whai i nga asteroids?

A: He maha nga tikanga ka whakamahia e nga Kairangirangi ki te whai i nga asteroids, tae atu ki nga karu-a-papa, nga tirohanga mokowhiti, me nga algorithm e tātari raraunga ana ki te tautuhi me te matapae i o raatau huarahi.

P: He aha te hiranga o te roopu asteroids Aten?

A: Ko te roopu asteroids o Aten he waahanga o nga Asteroids Tata ki te Whenua (NEAs) whakawhiti i te whenua he iti ake te orbit i to Papa. Ka whakaingoatia mo te asteroid tuatahi o tenei momo, 2062 Aten.

P: Me pehea te awhina a te algorithms ki te kimi asteroid?

A: Ko nga Algorithms, penei i te HelioLinc3D, ka whakamahi i nga huingararaunga nui hei tautuhi me te whai i nga asteroids. Ma te wetewete i nga tauira me nga huarahi, ka awhina enei algorithms i nga kaiputaiao ki a raatau mahi ki te aro turuki i nga riri mai i te waahi.