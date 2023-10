Te Whakamatau o te pikinga ake o nga taumata o te moana: Te Potae Huka Rere o Greenland

Kei raro i te mata o o tatou takutai ataahua o Ingarangi e takoto ana he raru tata kua kapohia e nga kaiputaiao huri noa i te ao. Ko te pikinga tere o nga taumata o te moana, me te paanga o nga awha o te takurua e kaha haere ana, he riri nui ki o tatou whenua takutai. I te mea e mahana haere tonu ana te ahua o te whenua, ko tetahi o nga take tuatahi kei muri i tenei ahuatanga ohorere ko te potae hukapapa o Greenland.

I runga i te 3 kiromita whakamīharo (i raro noa i te 2 maero) te matotoru, ka mau te potae hukapapa o Greenland i roto i te hohonutanga o te hukapapa te kaha ki te whakaneke ake i nga taumata o te moana o te ao ma te 7 mita (23 putu), mena ka rewa rawa. Ko te hihiko ki te mohio ki te waahi o te kore e hoki mai, e kore ai e taea te rewa o Greenland, kua tipu ake i nga tau tata nei.

He rangahau whakaaro-whakaaro i whakaputaina i roto i te hautaka rongonui Nature kua whakamarama i tenei wa tino nui. E whakaatu ana ko te paepae mo te rewa e kore e taea te huri kei roto i te awhe pāmahana o te 1.7 ki te 2.3 nga nekehanga Celsius (3.1 ki te 4.1 nga nekehanga Fahrenheit) i runga ake i nga taumata o mua i te ahumahi. Ko te mea whakapouri ko te mea kua eke kee tatou i te tepe iti o tenei awhe mo etahi marama i tenei tau. Na nga matapaetanga o naianei e tohu ana ka piki pea te pāmahana o te ao ki te 3 nga nekehanga Celsius (5.4 nga nekehanga Fahrenheit) hei te mutunga o tenei rautau, ka tino tata tatou ki tenei waahi.

Ahakoa ka tere haere te tukanga rewa, ka whai wa ki nga hapori ki te whakatikatika me te hūnuku ki uta, ka kitea te marama o te tumanako i whakaraupapahia i roto i te rangahau. Mena ka taea e tatou te aukati i te pikinga o te pāmahana me te whakahoki ano ki raro ki te tohu 1.5-tohu Celsius (2.7 nekehanga Fahrenheit), ka mutu te mahi whakarewa. Heoi, kei te whakatupato nga kaiputaiao ahakoa ka eke ki tenei whainga ka kore e ora i a tatou nga hua e pa ana ki a tatou. I te wa ka eke tatou ki te hekenga o te pāmahana 1.5-tohu Celsius, kua kaha kee o tatou takutai moana ki te 2 ki te 3 mita (6.5 ki te 9.8 putu) teitei ake i enei ra.

Ko te hiahia nui mo te mahi kaore ano kia marama ake. I te kaha ake o nga mahi o te ao ki te whawhai i te huringa o te rangi, he mea nui kia mohio ki te taumahatanga o te ahuatanga me te mahi ki te whakaiti i tana paanga. Ki te kore e pera ka whakarereketia o tatou whenua takutai mo ake tonu atu, ka rukuhia nga takutai taonga me nga pari ki raro i nga ngaru o te moana e piki ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te mea te kaikawe tuatahi ki te pikinga o te taumata o te moana?

A: Ko te potae hukapapa o Greenland, me tona rahi nui me tona kaha ki te hiki ake i te taumata o te moana ki te 7 mita (23 putu) mena ka rewa katoa, ko tetahi o nga tino whai waahi ki te pikinga o nga taumata o te moana.

P: He aha te paemahana mo te rewa korekore o te potae hukapapa o Greenland?

A: E ai ki tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature, ko te whakarewanga korekore o te potae hukapapa o Greenland ka puta i roto i te awhe pāmahana o te 1.7 ki te 2.3 nga nekehanga Celsius (3.1 ki te 4.1 nga nekehanga Fahrenheit) i runga ake i nga taumata o mua i te ahumahi.

P: Kia pehea te tata ki te eke ki te waahi o te rewanga korekore?

A: Kua neke kee matou i te tepe iti o te awhe paepae pāmahana mo etahi marama i tenei tau. Na nga tohu o te pāmahana o te ao e kii ana ka piki ake ki te 3 nga nekehanga Celsius (5.4 nga nekehanga Fahrenheit) hei te mutunga o tenei rautau, ka tino tata tatou ki te waahi o te waahi.

P: Ka taea e tatou te aukati i te mahi whakarewa ma te whakaiti i te mahana ki te 1.5 nga nekehanga Celsius (2.7 nga nekehanga Fahrenheit)?

A: Ahakoa ka eke ki tenei whainga ka mutu te rewa, kare e whakakore i nga hua kua pa ki a tatou. I te wa ka heke te mahana ki te 1.5 nga nekehanga Celsius, kua piki kee nga taumata o te moana ma te 2 ki te 3 mita (6.5 ki te 9.8 putu) ka whakaritea ki nga taumata o naianei.