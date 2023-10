Hubert Reeves: Astrophysicist and Science Communicator

Ko Hubert Reeves, te tohunga astrophysicist Kanata-French i mate tata nei i te iwa tekau ma tahi o ona tau, ehara i te mea he kaiputaiao rongonui engari he kaikorero putaiao rongonui. I whanau mai a Reeves ki Montreal i te tau 91, i whakawhanake a Reeves i te kaingākau ki te arorangi i te wa e tamariki ana, he tirotiro i te ao taiao me te ako i nga whetu hei tohunga arorangi runaruna. Ko tana whakapoapoa ki te ao i arahi ia ia ki te whai i tetahi mahi i roto i nga mahi astrophysics, i te mutunga ka whiwhi tohu PhD mai i te Whare Wananga o Cornell ka noho hei kaitohutohu mo te kaupapa mokowhiti a NASA.

I mohiotia a Reeves mo tona kaha ki te whakamarama i nga ariā pūtaiao uaua ki te iwi whanui, a, i pirangi ia ki te whakapuaki i tana aroha ki te ao putaiao me te ao ki te hunga whakarongo whanui. I te tau 1981, ka whakaputahia e ia he pukapuka ko “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), i riro hei hoko pai rawa atu i Parani, i whakamaoritia ki nga reo e 25. I whakamihihia te pukapuka mo tona kaha ki te huri i nga mahi astrophysics hei putaputa epic, a na reira i whakapumau te ingoa o Reeves hei kaikorero putaiao mohio.

I roto i ana mahi, neke atu i te 40 nga pukapuka i tuhia e Reeves, tae atu ki etahi taitara mo nga tamariki. He kanohi taunga ia ki te pouaka whakaata Wīwī, ka puta ki runga i nga whakaaturanga korero tuhituhi rongonui, me te whakapoapoa i te hunga whakarongo me ona makawe ma mohoao, he kanohi kanapa, me te tangi o Quebec. Ko tana ahua whakahirahira me te whakahihiri i whai waahi ai ia hei kaikorero e rapuhia ana i roto i te ao korero Wīwī, i mōhiotia ai ia ko te reo Wīwī e ōrite ana ki a Carl Sagan.

Ehara a Reeves i te kaikawe korero putaiao engari he tino tohunga mo te taiao. I kaha ia ki te tohe mo te whakamarumaru o te taiao me te whakatupato i nga kino o te whakangaro-whaiaro ka pa ki te tangata. I whakapono ia ehara te tangata i te momo kua tohua, me kawe e tatou a tatou mahi kia ora ai tatou.

Ko nga takoha a Hubert Reeves ki te waahi o te aorangirangi me te whakawhitiwhiti korero putaiao kua mau tonu te paanga. Ko tana kaha ki te whakawhiti i te waahi i waenga i te matauranga pūtaiao me te iwi whanui i whakahihiri i te tini o nga tangata ki te whakaaro ki nga mea ngaro o te ao me te manaaki me te tiaki i te ao taiao.

