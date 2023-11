Te Tirohanga i te Matatini o Be Stars: I tua atu i nga punaha-rua

Na nga kairangahau o te Whare Wananga o Leeds i pakaru i nga whakapono kua roa e mau ana mo nga whetu o Be whetu, he whakamarama hou mo enei taonga o te rangi. Ko Be whetu, e mohiotia ana mo o raatau raina tuku me nga momo momo momo B, kua mau i nga kaiputaiao mo te kotahi rau tau mai i ta ratou kitenga e te tohunga whetu Itari a Angelo Secchi i te tau 1866.

I nga wa o mua, i whakapono nga kaitoro arorangi ko nga whetu o Be whetū te nuinga i roto i nga punaha rua, e kanikani takirua ana puta noa i te ao. Heoi, ko te tātaritanga o nga raraunga mai i te peerangi Gaia a te European Space Agency i whakaatu mai i nga taunakitanga kaha e whakawero ana i tenei whakaaro nui. Ko te ahua ko nga whetu o Be ehara i te mea takirua anake engari he takitoru, e toru nga tinana o te rangi e tauwhitiwhiti ana tetahi ki tetahi.

Ma te mataki i nga nekehanga o nga whetu puta noa i te rangi i te po i roto i nga waa roa me te poto ake, ka kitea e nga kairangahau nga tohu tohu o te whakahoahoa. Mēnā ka haere tētahi whetū i runga i te huarahi torotika, ka tohu te noho mai o te whetū kotahi. Heoi, ko te noho mai o nga whetu maha ka puta he wiri ka kitea, he tauira torino ranei. He mea whakamiharo, i kitea e te rangahau he iti ake te reiti o nga hoa o nga whetu o Be whetu ki te whakataurite ki o ratau hoa whetu B i te tuatahi, he rereke nga tumanako.

Ko etahi atu whakatewhatewha i whakaatu ko te whetu tuatoru ka uru mai ki te waahi, ka awe i te huarahi o te hoa me te whakahaere i te whakawhiti i nga rawa e tika ana mo te hanga i te kopae hau motuhake e kapi ana i nga whetu Be whetu—he tirohanga tiretiera e maumahara ana ki nga mowhiti o Saturn. Ko enei hoa, ka kitea e matou, ka kore e kitea na te "vampire" Ko te whetu e whakaheke haere ana i to ratou papatipu tae noa ki te iti rawa kia kore e kitea.

Ko nga awenga o tenei kitenga whenua ka toro atu ki tua o te ao o nga whetu o Be. Mai i nga kohao pango me nga whetu neutron ki nga punanga ngaru o te ngaru, ka tino paopao to maatau mohio ki enei ahuatanga o te ao. Na te pikinga o te rangahau ngaru o te ngaru, ko tenei matauranga hou e whakaatu ana i nga tino mohiotanga ki nga whetu e whanau ai enei whakararuraru aahua.

E ai ki a Ahorangi René Oudmaijer mai i te Kura Ahurangi me te Ahurangi o te Whare Wananga, “He mea nui te rua i roto i te whanaketanga whetu, engari kei te neke atu tatou i tera kaupapa. Kua riro ko nga taarua nga taarua hou." Ko tenei hurihanga i roto i to maatau mohiotanga mo te hoa tiretiera e whakatuwhera ana i nga kuaha ki te ao tino rawe me te hopu e tatari ana kia wetekina.

FAQ:

Q: He aha nga whetu Be whetu?

A: Ko nga whetu he roopu kanorau o nga whetu e tohuhia ana e o raatau momo momo B me te noho o nga raina tuku i roto i o raatau momo. He whetu B kore-nui rawa atu e whakaatu ana i te kotahi, neke atu ranei o nga raina tuku Balmer, kua whakaatuhia ranei i mua.

P: He pehea te whakaaro o nga whetu o Bei kei te noho tonu?

A: I nga wa o mua, i whakapono nga kaitoro arorangi ko te nuinga o nga whetu o Be i roto i nga punaha rua, me nga whetu e rua e huri haere ana tetahi ki tetahi.

P: He aha nga mea i kitea i mua tata nei?

A: I whakawerohia e te kitenga tata nei te whakapono tuku iho na roto i te tuku taunakitanga ka puta nga whetu o Be i roto i nga punaha takitoru, i reira e toru nga tinana tiretiera e taunekeneke ana tetahi ki tetahi.

P: He aha te paanga o tenei kitenga i to maatau mohiotanga ki etahi atu mea tiretiera?

A: He nui nga paanga o tenei kitenga mo to maatau mohio ki nga kohao pango, nga whetu neutron, me nga puna ngaru ngaru, e whakaatu ana i nga mohiotanga ki nga whetu i mua i te hanganga.

P: He pehea te ahua o nga hoa o Be whetu kia kore e kitea?

A: Ko te “vampire” Be whetū ka horo haere i te papatipu o ona whetu hoa, ka iti rawa, ka porangi hoki kia kore e kitea.