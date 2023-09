Tirohia nga Marama o Te Taitokerau i Irirangi: To Arataki mo te Tiohanga Taiao Mīharo

Ko nga rama o te raki, e mohiotia ana ko te aurora borealis, ko tetahi o nga whakaaturanga tino ataahua o te ao. He maha nga tangata e whakaaro ana me haere koe ki nga waahi tawhiti penei i a Iceland me Alaska ki te kite i a raatau, engari ko te rongo pai ka taea e koe te kite i tenei ahuatanga whakamiharo i konei i Ireland me te Raki o Ireland.

Ka kitea nga rama kaakaariki, mawhero, puru, papura mai i nga waahi rereke puta noa i te motu. Mai i te takutai raki o Ireland ki te Raki me etahi wahi o te takutai Antrim ki Co Mayo i te tai hauāuru o Ireland, Ashbourne i Co Meath, tae atu ki te rohe o Dublin, ka whai waahi koe ki te wheako i tenei tirohanga tino ataahua.

Hei whakanui ake i to tupono ki te kite i nga rama o te raki, ko te equinox e haere ake nei i te Mahuru 23 he wa pai. Ko te equinox e pa ana ki te papa autō o te whenua me te hongi o te ao, ka taea te hanga i nga ahuatanga pai mo nga kitenga o te aurora, e ai ki a David Moore, ētita o te maheni Astronomy Ireland.

Heoi, he mea nui kia mohio kaore he taurangi mo te kite i nga rama o te raki. Ko nga ahuatanga penei i te mahi a te ra, te uhi kapua, me te parahanga marama mai i nga taone me nga taone ka pa ki te tirohanga. Ko te taiwhenua tuawhenua o te Tai Tokerau o Ireland ki te Raki me nga waahi penei i a Mayo, e whakaatu ana i nga tirohanga kaore i aukatihia o te Moana-nui-a-Kiwa, ka kiia ko tetahi o nga waahi pai rawa atu mo nga tirohanga aurora.

Ko te aurora borealis te hua o te mura o te ra, te pahūtanga ranei o te ra, e tuku ana i te piriona taranata o te iraruke ki te waahi. Ko enei matūriki ka tukituki ki te hau o te whenua, ka puta mai nga tae kanapa o nga rama o te raki. Ko te tikanga, he ahua porotītaha te rama huri noa i te Pou o Te Tai Tokerau, engari i te wa e kaha ana te mahi, ka toro atu te aurora ki te tonga ki Ireland.

Mena kei te pirangi koe ki te kite i te aurora, he mea nui ki te rapu waahi atu i nga rama i hangaia e te tangata. Ko te noho ki tetahi taone nui ranei ka taea e koe te kite i nga whakaaturanga nui, engari ko te noho ki nga tuawhenua me te iti o te parahanga marama ka pai ake te tirohanga. Ka tukuna e Astronomy Ireland he ratonga matohi aurora e matapae ana te tupono ka kitea i runga i nga mahi a te ra.

Kia maumahara, he mea nui te rangi maataata mo te kite i nga rama o te raki, no reira kia mau ki nga ahuatanga o te rangi. Ahakoa i etahi wa ka kite a Airani i te rangi kapua me te ua, he waahi tonu te whai waahi ki te kite i tenei ahuatanga tino whakamataku. Kia mataara mo nga matohi aurora a meake nei me te whakarite mahere ki te wheako i nga mahi makutu o nga rama o te raki i roto i to ake iari.

Puna: Belfast Live (Kaore he URL e whakaratohia)