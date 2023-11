Ko te Tawhiti ki te 200 nga tupuni e whakaatu ana i nga mea ngaro o te ao

Kua tutukihia e nga kaititiro whetu me nga kaitirotiro arorangi tetahi tohu whakahirahira ma te ine tika i te tawhiti o te Ao ki te kore kotahi, engari he 200 nga tupuni whakamiharo. Ko tenei mahi arorangi kua homai he matauranga nui ki nga mea ngaro o to tatou ao nui me te ao ngaro.

Ma te whakamahi i nga karu matatau me nga hangarau hou, ka taea e nga kaiputaiao te tatau tika i te tawhiti ki enei tupuni, ma te whakamarama i te whenua nui e karapoti ana i a tatou. Ko tenei pakaruhanga e whakatuwhera ana i nga kuaha ki te hohonutanga o te maarama ki te hanganga o te ao, te takenga mai, me te kukuwhatanga.

Na roto i te ine i te tawhiti ki enei tupuni, i whiwhi matauranga nui nga kaitirotiro arorangi mo te tere roha o te ao, he ariā e kiia nei ko te Hubble constant. Ko tenei uara taketake ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakatau i te tau o te ao me te tuku tohu mo tona hanganga me tona mutunga.

I tua atu, ma tenei tohu ka taea e nga kairangahau te ako i te tohatoha me te nekehanga o nga tupuni i runga i te tauine nui ake. Ma te maataki i nga waahi me nga tere o enei punaha whetu tawhiti, ka taea e nga kaiputaiao te kite i nga tauira me te whakamaarama i te tukutuku matatini o nga kaawai aarangi e hono ana nga tupuni puta noa i nga waahanga nui o te waahi.

Ko nga hua o tenei whakatutukitanga he tawhiti noa atu. Ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga ki nga mea o mua o te ao engari he anga tika ake mo te matapae i ona ahuatanga a meake nei. Ko nga matauranga i puta mai i te ine i te tawhiti o te whenua ki te 200 nga tupuni ka kore e kore ka whai waahi ki nga kaupapa rangahau a meake nei, e kaha ana te torotoro haere i nga mea ngaro o te ao mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

FAQ:

P: He aha te mea nui te ine i te tawhiti o te Ao ki te 200 tupuni?

A: Ko te ine i te tawhiti o te whenua ki nga tupuni he korero tino nui mo te hanganga, te roha, me te hanganga o te ao.

P: He aha te taumau Hubble?

A: Ko te taumau Hubble he uara e whakatau ana i te tere o te toronga o te ao.

P: He pehea te whai waahi o tenei tohu ki te rangahau a meake nei?

A: Ko nga matauranga i puta mai i tenei paetae ka noho hei turanga mo nga mahi putaiao a meake nei, hei awhina i nga kaiputaiao ki te tuhura me te wetewete i nga mea ngaro o te ao.