I Kitea te Putanga Reo Irirangi mai i nga tupuni tawhiti

Kua kitea e nga Kairangirangi he kitenga whenua ma te kite i te pakaru o te reo irirangi tere (FRB) mai i tetahi kaitirangi tawhiti i haere e waru piriona tau marama kia tae ki te Ao. He kaha ake te kaha o tenei FRB, a, i ahu mai i tawhiti atu i nga rekoata o mua, i puta i te wa i iti iho te ao i te haurua o ona tau o naianei. He mea ngaro tonu te take o nga FRB, me nga ariā mai i te oranga tangata ke ki te aukumetara, he whetu mate autō.

I kitea te pakarutanga o te reo irirangi e te Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) karu irirangi i te Uru o Ahitereiria. He rite te nui o te kaha i tukuna i raro i te manomano hekona ka tukuna e te ra mo te 30 tau. Ahakoa nga rau mano o nga FRB ka puta ki te rangi ia ra, tata ki te kotahi mano anake kua kitea, me te 50 noa iho te takenga mai. Ki te whai i te puna o te pakarutanga hou, ka whakamahia e nga kaitirotiro arorangi te Tino Nui Nui i Chile, ka kitea i ahu mai i tetahi tupuni kua hanumi me etahi atu tupuni, ka hanga pea te aukume.

I tua atu i te wetewete i te mea ngaro o nga FRB, ko te tumanako ka whakamahia e nga kaiputaiao hei taputapu ki te tirotiro i nga mea ngaro o te ao. Ka tuhia nga FRB me te hainatanga o te hau e haere ana ratou, ka hoatu ki nga kaiputaiao he huarahi ki te ine i te nui o nga matū kei roto i te paetukutuku aao me te whakatau i te taumaha katoa o te ao. Heoi, kia tika ake te inenga, me tirohia nga rau atu o nga FRB ma te whakamahi i nga telescope reo irirangi e kiia ana ka mahi i roto i nga wa e heke mai nei.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua ka whakatata atu tatou ki te maarama ki te takenga mai o nga FRB me te paetukutuku aorangi. Na te rangahau me te ahu whakamua o te hangarau, ka whakapono nga kaiputaiao ka whakatuwherahia e ratou etahi atu mea ngaro o te ao.

