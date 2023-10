Ko te Aurora hou i kitea i runga i te Uranus e whakaatu ana i nga mea ngaro o te Tio Rapa

Kua kitea he tirohanga hou ki runga i te aorangi nui o Uranus. No na tata nei ka kitea e nga tohunga whetu he aurora e whiti ana i nga roangaru infrared, he ahuatanga kaore ano kia kitea i mua. I taea te kitenga na te whakamahi i te Keck II Telescope's Near-Infrared Spectrograph (NIRSPEC) ka whakaputaina ki te Nature Astronomy.

Kaore i rite ki nga kitenga o mua mo nga aurora ultraviolet i runga i a Uranus i te tau 1986, ko tenei kitenga ka whakamarama i te aurora infrared o te ao. Ko te tātaritanga o nga raraunga, ina koa ko te kitenga o te katote H3+, i taea e nga kaiputaiao te whakapumau i te noho mai o tenei ahuatanga tino ataahua ki runga o Uranus.

"Ko tenei pepa ko te mutunga o nga tau 30 o te ako aurora i Uranus, i te mutunga ka kitea te aurora infrared me te timata i te tau hou mo nga tirotirohanga aurora i te ao," ta Emma Thomas, te kaituhi matua o te rangahau me te tohunga arorangi mai i te Whare Wananga o Leicester. Ko te kitenga he tohu tino nui i roto i to maatau mohiotanga ki nga roroa hukapapa me nga papa autō aorangi, ehara i te mea i roto noa i to tatou punaha solar engari i nga exoplanets hoki.

Ko Uranus, he tio nui e wha pea te rahi o te whenua, he nui te uara pūtaiao. Kua kitea e nga kaiputaiao tata ki te 30 nga marama e huri haere ana i te ao, me etahi paparanga moana kei te whanga e tika ana mo nga rangahau astrobiological. I tera tau, he purongo aarangi i whakaatu te hiahia mo te miihana tirotiro ki Uranus hei kaupapa matua mo nga tau tekau e whai ake nei.

He tino nui tenei tau mo Uranus, he maha nga whanaketanga whakamiharo e kitea ana. I te Paenga-whāwhā, i hopukina e te Webb Space Telescope nga whakaahua miiharo o nga mowhiti puehu o te ao, e whakaatu ana i te tirohanga maamaa ake me te whai kiko ki te whakataurite ki nga whakaahua karu atea tawhito. I tua atu, ko nga whakaahua Hubble i whakaputaina i te marama o Poutu-te-rangi i kitea te huringa o te tuaka hurihanga o Uranus, na reira i anga ai tona pou raki ki te Ra.

Ko te Aurorae i runga i te Uranus ka puta mai i te pahekoheko i waenga i nga matūriki whai utu me te hau o te ao ma roto i nga papa autō. Ko enei tauwhitinga e tuku ana i te kanapa puta noa i nga roangaru marama ka kitea, me te rama infrared me te ultraviolet i roto i te keehi a Uranus. E whakapono ana nga kairangahau ka taea e te ako i te aurora o Uranus te whakanui ake i to tatou mohiotanga ki te hau o te ao me tona papa autō hihiko.

Ko te tirotiro i te aurora o Uranus ka taea hoki te whakaatu i nga whakaaro mo nga paanga pea mo te papa autō o Papa i te wa o te hurihanga poupou a meake nei. Ko te rereke rereke i waenga i nga toki hurihuri me te toki autō a Uranus ka puta tenei ahuatanga ia ra. Ko etahi atu rangahau mo te aurora o Uranus ka kitea nga raraunga nui e pa ana ki nga punaha e whakawhirinaki ana ki te papa autō o te Ao, penei i nga amiorangi, nga hononga whakawhitiwhiti, me te whakatere.

Ahakoa kua tohua he miihana tirotiro ki Uranus i roto i te rangahau tekau tau 2022 mo nga whainga arorangi, kare e tatari ana kia whakarewahia tae noa ki te 2031, 2032 ranei. Ko tenei whakaroa he tango painga i te awhina aapapa a Jupiter i te haerenga a te waka mokowhiti ki te aorangi hukapapa tawhiti. Ma tenei mahi ka taea te maataki taipitopito o nga papa aahua me te aukume a Uranus, ka maarama ake te ahua o te aurora i kitea tata nei.

Ko tenei aurora hou i runga i Uranus e tuku ana i te matapihi ki roto i nga mea ngaro o te nui o te hukapapa, e whakaatu ana i nga kaitirotiro arorangi he waahi ahurei ki te hura i nga mea ngaro o tenei ao tawhiti.

FAQ:

Q: He aha te aurora?

A: Ko te aurora he whakaaturanga marama maori ki nga rohe polar o Papa i ahu mai i te pahekoheko o nga matūriki whai utu ki te hau.

P: He pehea te hanga o te aurorae ki Uranus?

A: Ko te Aurorae i runga i te Uranus ka puta mai i te pahekoheko o nga matūriki whai utu ki te hau o te ao ma nga papa autō.

Q: He aha te hiranga o te ako i te aurora o Uranus?

A: Ma te ako i te aurora o Uranus ka taea te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te hau o te aorangi, te papa autō, me te whai waahi ki o maatau mohiotanga ki nga ahuatanga rite i runga i te whenua, exoplanets, me to tatou ake punaha solar.

P: He aha te whainga o te rangahau Uranus?

A: Ko te rangahau a Uranus e whai ana ki te mapi i nga papaaapapa me nga papa autō o te ao, ka hura ake i nga mea ngaro o tenei roroa hukapapa.

P: Ahea te tirotiro Uranus e tika ana kia whakarewahia?

A: Ko te whakarewanga e tumanakohia ana mo te tirotiro Uranus kei waenga i te 2031 me te 2032 hei painga mo te awhina aapapa mai i a Jupiter i tana haerenga.