Te Whakanuia ake te kino o nga Satellites Orbit Earth Iti i runga i te Rangahau Putaiao

Ko nga kahui wheturangirangi orbit Earth Low (LEO), penei i a Elon Musk's Starlink me te reihi i uru mai a Amazon, he tino kino ki te rangahau pūtaiao. Ko enei amiorangi, i whakanuia i mua mo to raatau kaha ki te whakarato i te whanui whanui o te ao, ka puta mai he parahanga marama e tino arai ana i te ako o te rangi po. Ahakoa te kaha ki te whakamarumaru i te kanapa o enei amiorangi, kua kitea e nga kaiputaiao kei te neke atu i te rua nga wa i whakaritea.

Ko tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka Nature i whakaatu i te ahua o te tauira o te roopu BlueBird a AST SpaceMobile kua riro tetahi o nga mea kanapa o te rangi. Ko tetahi atu rangahau i whakaatu ko nga peerangi kua pouri he tino marama ake i nga mea e whakaarohia ana e nga kaitirotiro arorangi he pai ki te whakaiti i te pokanoa ki te ao pūtaiao.

Ko nga kaitirotiro whetu i tae atu ki tetahi huihuinga i whakaritea e te International Astronomical Union's Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference i whakapuaki i te awangawanga mo te kino kino o enei amiorangi ki te rangahau rangi po. Ahakoa te ngana ki te whakapouri i o raatau amiorangi, ka noho tonu te kanapa hei take tohe tonu. Ko nga punaha aroturuki o naianei mo nga amiorangi LEO he utu nui, he kore noa iho.

Kua puhoi nga Kai-whakahaere ki te whakatika i enei awangawanga, ko te nuinga o te whakawhirinaki ki nga aratohu tuuao karekau i te whakarato here whai kiko. I tua atu, he patai mo te mea he tika te kino i puta ki te rangahau putaiao na nga painga o te pai ake o te uru aunui ki nga waahi mamao. Ko nga punaha amiorangi LEO, i te wa e taea ai te hono atu ki nga rohe taratahi, he iti te kaha o te kaha, kaore i rite ki te muka, te whatunga ahokore 5G ranei.

Ko Starlink, hei tauira, e mahi ana i tenei wa 1.5 miriona nga kaiwhakamahi puta noa i te ao, engari e hia miriona i te United States kei te kore e uru atu ki te utu whanui utu. Ko te utu nui o te ipurangi amiorangi e whakawhāiti ana i tana kaha ki te whakatika i nga take hononga whanui. I tua atu, he mahere ki te whakarewa i nga mano tini atu o nga amiorangi ki te waahi, ka whakaparahako ake i te parahanga marama me ona hua ki runga i nga rangahau pūtaiao.

