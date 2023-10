Ka whai hua nga Kaaru Mokowhiti Whakatupuranga Mai i nga Roketi Nui penei i te Starship a SpaceX, e kii ana nga Kairangirangi.

Kua whakatauhia e te roopu o nga kaitirotiro arorangi o Amerika me whakamahi nga kaitirotiro mokowhiti a muri ake nei e NASA i nga kaha o nga takirirangi nunui hou, penei i te SpaceX's Starship. Ka nui ake te kaha o enei toka, ka taea te whakakore i nga herenga papatipu me te rahi e piki ake ai te uaua me te utu mo nga miihana mokowhiti. Ko te waatea o te papatipu nui me te kaha o te rōrahi i te utu iti ka nui ake nga waahanga hoahoa mo enei telescopes.

Ko te paanga o nga waka whakarewanga nui i runga i nga miihana arorangi a muri ake nei i korerohia e Charles Lawrence mai i te Jet Propulsion Laboratory a NASA, Martin Elvis no te Harvard-Smithsonian Center mo Astrophysics, me Sara Seager mai MIT. I tuhia e ratou he pepa i te timatanga o tenei tau, e whakaatu ana i nga painga o te whakamahi i nga toka pera i a Starship or Blue Origin's New Glenn i roto i nga kaupapa karu atea a muri ake nei.

Ko te reanga o naianei o nga karu whakaata, tae atu ki te James Webb Space Telescope e haere ake nei, he iti noa nga utu utu. Heoi, ko te kaha o te Starship ki te kawe neke atu i te 100 mita mita me te iti rawa o te utu mo ia kirokaramu ka huri te ahumahi atea. Tata ki te rua te whanui o nga takirirangi o naianei te rahinga utu, na te mea he mea tino ataahua mo te whakarewatanga o nga karu atea nui e whai ake nei.

I roto i te rangahau Astro2020, he arotake kotahi i roto i te tekau tau mo te arorangi me nga kaupapa astrophysics matua, i tohutohuhia a NASA ki te aro ki te whakawhanake i nga hangarau me nga hoahoa mo nga "tirotiro nui" hou ka angitu a Hubble, Chandra, James Webb, me te Mokowā Roma. Telescope. Ko te tuatahi i roto i enei whare tirotiro ko te Habitable Worlds Observatory, he rite te rahi ki te James Webb Space Telescope ka whai mana ki te mataki tika i nga exoplanets rite ki te whenua.

Heoi ano, ka haere mai enei miihana whakahirahira me nga wero nui, tae atu ki te ahunga whakamua hangarau i roto i nga optics, detectors, and materials. Ko te taenga mai o nga takirirangi hou penei i a Starship, New Glenn ranei ka ngawari ake nga hoahoa o enei whare tirotiro, ka whakaheke i nga utu, ka whakapoto i nga wa whanaketanga.

Ko te kaha ki te whakamahi i enei takirirangi nunui hei whakarewa i nga karu atea a muri ake nei, ka arotake ano nga kaitirotiro arorangi i o raatau whakaaro mo nga kaiwhakaputa e waatea ana me te tirotiro i te waahi hoahoa kua tuwhera. Ma te whakamahi i nga kaha o nga takirirangi penei i a Starship, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi ki te whakatutuki i nga penapena utu nui me te tere i te tukunga o enei whare tirotiro mo nga whakatipuranga.

Rauemi:

– Physics Today pepa na Charles Lawrence, Martin Elvis, me Sara Seager i tito

– Te rangahau Astro2020 na te National Academies