Ka kimihia e nga Kairangirangi te Supernova Ultrastripped Tata rawa atu: SN 2021agco i te UGC 3855

Kua kitea e te roopu kaitirotiro arorangi e Shengyu Yan o te Whare Wananga o Tsinghua i Beijing, Haina he supernova ultrastripped hou, SN 2021agco. I kitea te supernova ma te whakamahi i te Half Meter Telescope (HMT) i te Xingming Observatory i Haina. I kitea a SN 2021agco i te tupuni UGC 3855, he 130 miriona tau marama te tawhiti.

Ko te ultrastripped supernovae, penei i te SN 2021agco, he momo supernova onge te wahi i tino tihorea te kōpaki tupuna o te whetu i mua i te pahūtanga. Ko tenei ka puta mai nga ahuatanga hikaka e rite ana ki etahi atu supernovae kua tihorea-kopaki (SNe Ib/Ic), engari he ahua ngoikore. Ko te kitenga o SN 2021agco he tino maarama ki te ngaronga papatipu tutu me te tangohanga o nga papa o waho ka puta i enei momo supernovae.

I kii nga kairangahau ko te SN 2021agco he papatipu ejecta tata ki te 0.26 papatipu solar me te kaha ohooho tata ki te 95.7 quindecillion erg. Ko te whakaaro o te whetu tupuna he envelopu me te 78.4 radii solar, he papatipu 0.1 te papatipu solar, me te kaha werohanga o te 89.3 quindecillion erg.

Ko te tupuni ope, UGC 3855, he tupuni torino takawaenga e 10.6 piriona tau te pakeke. Ko te papatipu o te 2.6 piriona te papatipu o te ra me te iti o te hanga whetu o te 0.2 o te ra i ia tau.

Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te ako i nga supernova kia pai ake ai te maarama ki te kukuwhatanga o nga whetu me nga tupuni. Ko SN 2021agco e tohu ana i te tauira tino mohio o te supernova ultrastripped ki te Ao, e whai waahi motuhake ana nga kaitoro arorangi ki te ako i nga rawa me te whanonga o enei huihuinga aorangi.

Rauemi:

"Te kitenga o te Supernova Ultrastripped Tata: SN 2021agco i te UGC 3855" - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Atahanga: Ko nga whakaahua o te wahanga tuatahi o te mara SN 2021agco i tirohia e ATLAS me te Half Meter Telescope (HMT) me nga toenga atahanga me te tauira kaihautu-galaxy kua tangohia. Whiwhinga: arXiv (2023)

Nga wehewehe:

Supernova: He pahūtanga whetū kaha me te kanapa.

He pahūtanga whetū kaha me te kanapa. Momo I me Momo II Supernovae: Kua whakarōpūhia nga supernovae i runga i o raatau momo ngota. Karekau he hauwai i roto i nga supernova Momo I i roto i o ratou hihinga, ko te momo II supernovae he rarangi matakite o te hauwai.

Kua whakarōpūhia nga supernovae i runga i o raatau momo ngota. Karekau he hauwai i roto i nga supernova Momo I i roto i o ratou hihinga, ko te momo II supernovae he rarangi matakite o te hauwai. Momo Ib Supernova: He karaehe-iti o nga supernovae matua-tiango-tihorea-kopaki ka hinga ai tetahi whetu nui, me tana kopaki hauwai o waho, ka tiango i raro i tona kaha.

He karaehe-iti o nga supernovae matua-tiango-tihorea-kopaki ka hinga ai tetahi whetu nui, me tana kopaki hauwai o waho, ka tiango i raro i tona kaha. Supernova Ultrastripped: He momo onge o te supernova kua tino tihorea te envelopu tupuna i mua i te pahūtanga, ka puta mai he ahua matakite rite ki a SNe Ib/Ic, engari he ahua ngoikore.

He momo onge o te supernova kua tino tihorea te envelopu tupuna i mua i te pahūtanga, ka puta mai he ahua matakite rite ki a SNe Ib/Ic, engari he ahua ngoikore. Papatipu tuku: Ko te papatipu o nga rawa i peia i te wa o te pahūtanga supernova.

Ko te papatipu o nga rawa i peia i te wa o te pahūtanga supernova. Te pūngao neke: Te pūngao e pā ana ki te nekehanga o tētahi mea.

Te pūngao e pā ana ki te nekehanga o tētahi mea. tupuna: Ko te whetū e pahū ana te supernova.

Ko te whetū e pahū ana te supernova. irirangi solar: He waeine ine e rite ana ki te pūtoro o te Ra.

He waeine ine e rite ana ki te pūtoro o te Ra. Reeti hanga whetu: Te tere o te hanga whetu hou i roto i te tupuni.