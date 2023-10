Te Siena Galaxy Atlas: He Mapi Matawhānui o te Cosmos

Ko te Siena Galaxy Atlas (SGA) he mahere matawhānui o te ao kei roto te tawhiti, te waahi, me te tohu matū o nga tupuni 380,000 puta noa i te haurua o te rangi o te po. I whakawhanakehia e te roopu o nga kaitirotiro arorangi me te Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, ka whakakotahihia e te SGA nga raraunga mai i nga rangahau whanui e toru kua oti i waenga i te 2014 me te 2017. Ko te mahere e whakarato ana i nga korero tika mo nga waahi, nga ahua me nga rahi o nga rau rau. mano tini o nga tupuni nui.

I mua i te orokohanga o te SGA, ko nga kohinga nga tupuni o mua he whakaurunga koretake, penei i te he o nga tuunga me nga rahi o nga tupuni, tae atu ki nga urunga ehara i te tupuni engari he whetu, he taonga toi. Ka whakakorehia e te SGA enei hapa mo tetahi waahanga nui o te rangi me te whakapai ake i nga inenga kanapa mo nga tupuni, he mea kaore i tino tika i mua mo tetahi tauira penei te rahi.

He tino rauemi te SGA mo nga kaitoro arorangi e ako ana i te hanganga tupuni me te hanganga o te Ao. Ka awhina i te whakarato pikitia matawhānui o te ao me te tautoko i etahi atu rangahau. Ko nga rangahau-a-rangi katoa penei i te SGA ka taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga tauira whanui puta noa i te taupori o nga taonga, te whakauru i nga kitenga hou ki te horopaki, me te tautuhi i nga kaitono mo nga tirohanga arotahi.

Ko nga raraunga mo te SGA ka ahu mai i nga momo telescope, tae atu ki te Dark Energy Camera, Mosaic3 camera, me Beijing-Arizona Sky Survey. I hopukina e enei rangahau nga whakaahua i roto i nga roangaru whatu me te infrared, e 20,000 nga nekehanga tapawha te horahanga, he tata ki te haurua o te rangi po. Ko te SGA hoki te rangahau tuatahi ki te whakarato raraunga mo nga whakaaturanga marama o nga tupuni.

Ko te SGA, i tapaina i muri i te Kareti o Siena i New York, e waatea ana i runga ipurangi ki nga kaitoro arorangi ngaio me te iwi whanui. I tua atu i tana whaipainga putaiao, he maha nga whakaahua o nga tupuni ataahua kei roto i te atlas, na te mea he tino rauemi mo te hunga e hiahia ana ki te tirotiro i to tatou kokonga o te Ao.

Rauemi:

– NOIRLab

– Te waka atea a Gaia a ESA

– Pouri Pūngao Spectroscopic Instrument (DESI) Tirohanga Tuku iho

– Kāmera Pungao pouri (DECam)

– Mosaic3 kāmera

– Beijing-Arizona Sky Survey (BASS)

– Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) amiorangi a NASA