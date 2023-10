Nga Maramatanga Hou mo te Paputanga Reo Irirangi Tere me nga Ru

He rangahau i whakahaeretia e Te Whare Wananga o Tokyo i mua tata nei kua puta he tirohanga hou mo te ahuatanga ngaro e kiia nei ko te tere irirangi pakaru (FRBs) ma te tuhi whakarara ki nga rū whenua. Ko nga FRB he pupuhi kaha o te kaha reo irirangi ka roa mo nga mirihakona noa, ka ahu mai i te waahi hohonu. Ko te take tika me te takenga mai o nga FRB kare tonu e kitea, engari ko tenei rangahau e kii ana ko nga "wiri whetu" kei runga i nga whetu neutron te take.

Ko nga whetu neutron he whetū tino mīharo ka puta i te wa e hinga ai nga whetu tino nui, ka mahue mai he uho iti, mato. Ko nga aukume, he momo whetu neutron me nga papa autō kaha, kua kitea e whakaputa ana i nga FRB. Ko te ariā o te rū whetū i runga i ngā mata aukume, he rite ki te rū whenua i runga i te whenua, he whakamārama tika mo te puta mai o nga FRB.

I whakatauritehia e te roopu rangahau nga raraunga mai i nga FRB, nga rū whenua, me nga mura o te ra. I kitea e ratou he tino rite i waenga i nga FRB me nga rū whenua, ina koa mo te puta mai o te ru i muri mai me te hekenga o nga reeti ru i muri i te waa. I tetahi atu taha, he rereke nga rereketanga i waenga i nga FRB me nga mura o te ra. I whakahē tenei tātaritanga i nga rangahau o mua me te whakamarama hou mo te ahua o nga FRB.

Ka whai waahi tenei kitenga ki te whakahou i to maatau mohiotanga ki nga rū whenua, nga matū kiato teitei, me te ahupūngao karihi. Ma te ako i nga FRB me o raatau hononga ki nga ru whetu, ka riro pea i nga kaiputaiao nga mohiotanga nui ki te whanonga o te matū kiko me te hihiri o te ahupūngao karihi.

I whakamahia e te rangahau a te Whare Wananga o Tokyo nga raraunga mai i te Rima rau mita Aperture Spherical Telescope (FAST) i Haina me te Arecibo Telescope kua whakakorehia i Puerto Rico. Ko enei telescopes kotahi riu nui i whakarato korero nui mo te rangahau.

Mo te anga whakamua, ko etahi atu rangahau mo te hononga i waenga i nga FRB me nga ru whetu ka whakatuwhera i nga kitenga hou mo nga mea ngaro o to tatou ao. Ma te wetewete i nga mea ngaro o te pahūtanga o te reo irirangi tere, ka whakahohonu pea nga kaiputaiao i to tatou mohiotanga ki te ao me ona mahi o roto.

