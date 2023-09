Spectral Evolution o XTE J1810–189 I tirotirohia e nga Kairangi

Kua whakamahia e nga kaitirotiro arorangi Pakeha te Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) i runga i te International Space Station (ISS) ki te whakahaere i te tirohanga matakite o XTE J1810–189, he iti-papatipu-rua X-ray. Ko o raatau kitenga, i whakaputaina i runga i te tūmau preprint arXiv, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te whanaketanga o tenei punaha.

He whetū noa, he papaka ma ranei e whakawhiti ana i te papatipu ki runga i te whetu neutron kiato, he poka pango ranei. Ko nga taarua X-ray iti-papatipu (LMXBs) me nga taarua X-ray teitei-nui (HMXBs) ka wehewehea i runga i te papatipu o te whetu hoa.

Ko XTE J1810–189 he whetū neutron LMXB me te tata ki te tawhiti i waenga i te 11,400 me te 28,400 tau marama. E whakaatu ana i te whanonga rangitahi, e taurite ana i waenga i nga wahanga wahangu me nga wa kua piki ake te tuku hihi-X na te pikinga ki runga i te whetu neutron.

I te putanga o te hihi-X i te marama o Hepetema 2020, ko nga kaitirotiro arorangi na Arianna Manca o te Whare Wananga o Cagliari i Itari i kite i te XTE J1810–189 ki te tirotiro i tana kukuwhatanga matakite. I tātarihia e nga kairangahau nga raraunga mai i nga kitenga NICER 33, me te 23 o ratou e whakarato ana i nga tatauranga e tika ana mo te tātari matakite.

I kitea e te rangahau ko te nuinga o nga tirohanga ka taea te pai ki te whakauru mai i tetahi waahanga Hangarau kua rerekee i te waa. Ko te taupū whakaahua o tenei waahanga i eke ki tona uara teitei tata ki te mutunga o te pupuhi. Ko te pāmahana o te tinana pango Comptonized i whakatauhia kia tata ki te 0.6 keV.

Me whai rangahau ano kia mohio ai mena i ahu mai nga whakaahua kakano mo te wahanga Comptonization i te kopae accretion, i te whetu neutron ranei. I whakatauhia e nga kairangahau karekau a XTE J1810–189 i eke ki te ahua tino teitei/ngohengohe i te wa o te pakarutanga, a, he nui rawa te ine kanapa o te tata ki te kotahi undecillion erg/s.

I kitea ano e nga tirohanga a NICER te noho mai o nga pahū werawera i te wa o te putunga, e tohu ana i te noho mai o te whetu raupapa matua hauwai i roto i te punaha.

Hei whakarāpopototanga, ko te rangahau e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te kukuwhatanga matakite o XTE J1810–189 ma te whakamahi i nga raraunga NICER. Me rangahau ano kia tino mohio ki te takenga mai o te wahanga Comptonization me te ahua o te punaha.

