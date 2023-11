Ka Kitea e nga Kairangataiao te Tohu Irirangi Tawhito me te Hihiko, Te Wewete i nga Mea ngaro o te Ao

Kua kitea e nga kaitirotiro arorangi he tohu reo irirangi e waru piriona tau te pakeke kei roto nga taumata o te kaha o mua. Ko tenei kitenga whakamiharo e whakamarama ana i te mana whakamiharo me nga mea ngaro o te ao. I tautuhia ko FRB 20220610A, ko tenei "pakaru reo irirangi tere" i roa mo te mirihakona noa engari ka puta te nui o te kaha, he rite ki ta te ra e tuku ana i roto i nga tau 30.

Ko te ahua pono o enei pupuhi tere e tino poauau ana mo nga kaiputaiao na te mea he poto te roa. Heoi, e kii ana nga tohunga tera pea ka hua mai i te whakakotahitanga o nga tupuni, he huihuinga ao e whanau ai nga whetu hou. I tua atu, ka taea pea te whakamahi i enei pakaru ki te ine i te papatipu o nga huānga o te whanuitanga i waenga i nga tupuni, tae noa mai ki naianei kaore ano kia kitea.

Ko Ryan Shannon, te kaituhi o te rangahau, i whakamarama, "Mena ka arotakehia e tatou te nui o nga mea noa i roto i te ao - nga ngota katoa e hanga ana i nga mea katoa e mohio ana tatou - ka kitea kua ngaro te haurua." E whakaponohia ana kei te noho tenei mea ngaro ki te waahi i waenga i nga tupuni, kare e kitea ma te whakamahi i nga tikanga tirohanga na te nui o te pāmahana me te tino horahanga.

I kitea te tohu reo irirangi nui ma te whakamahi i te karu irirangi SKA Pathfinder o Ahitereiria, whai muri i te tirotiro tata ma te whakamahi i te karu i Haina. I whakapumautia e tenei tirohanga whai muri ko te pakaru o te reo irirangi te mea tawhito rawa atu, tawhiti rawa atu kua kitea. Ko enei kitenga he tohu nui mo to tatou maaramatanga ki te takenga mai o te ao me te kukuwhatanga.

I te mea kei te wetewete tonu te putaiao i nga whakaaro o te ao, kei te anga nga kaitirotiro arorangi ki tetahi atu ahuatanga e kore e taea te whakamarama—he mea ngaro e tuku ngaru irirangi ia 21 meneti mo nga tau 45 kua hipa. Ahakoa nga tau e ako ana, kaore e taea e nga kaiputaiao te whakamaarama i te takenga mai o tenei hokinga maia, e whakaatu ana i nga mea ngaro maha e toe ana hei whakatau i roto i to tatou ao whanui.

FAQ:

P: He aha te pakaru o te reo irirangi tere?

A: Ko nga pupuhi reo irirangi tere he tohu reo irirangi e mau tonu ana mo etahi manomano noa me te tuku i te kaha nui. Ko to ratou takenga kaore ano kia tino marama.

P: He aha te mea ka pakaru tere te reo irirangi?

A: Ko te tino take o te pakaru o te reo irirangi tere kare i te tino mohio, engari e whakaponohia ana tera pea e pa ana ki nga huihuinga ao penei i te hanumi o nga tupuni me te tiango o nga whetu neutron.

P: He aha te mea ngaro i te ao?

A: Ko te mea ngaro e pa ana ki te papatipu-kore-mo te papatipu o te ao, e whakaponohia ana kei waenganui i nga tupuni. Ko te whakaaro he uaua te kite i tenei take na te mea he tino teitei te pāmahana me te iti o te kiato.

P: I pehea i kitea ai te pakaru o te reo irirangi tere?

A: Ko te pakaru o te reo irirangi tere rongonui, FRB 20220610A, i kitea ma te whakamahi i te karu reo irirangi SKA Pathfinder o Ahitereiria, ka whakapumautia ma te whakamahi i te karu i Haina.

Puna: Pūtaiao (journal)