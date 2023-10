Ka hurahia e nga Kairangirangi nga Whakaaturanga Hou mo nga whetu e mawhiti ana i o ratau waahi whanau

Kua roa te hunga kaitoi arorangi ki te mawhiti mai i nga whetu mai i o ratau waahi whanau me te horapa puta noa i te tupuni, na te mea he waahi nui tenei ki te kukuwhatanga galactic. Ahakoa kua whakatakotohia e nga rangahau ariā nga whakamarama e rua mo tenei ahuatanga, ko nga raraunga tirohanga mo nga whetu e mawhiti ana he iti, he kore oti. Heoi, he rangahau hou i whakahaeretia e te roopu kairangahau mai i te National Astronomical Observatories (NAOC) o te Hainamana Academy of Sciences (CAS), te Shanghai Observatory o CAS, me te Whare Wananga o Guangzhou kua whakamarama hou mo te ahuatanga tuatahi o te mawhiti. whetu.

Ma te whakamahi i nga raina hianga irapoi taumira teitei, ka whakamahia e nga kairangahau te Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) ki te mataki i te maha o nga rohe hanga whetu. Ko o raatau kitenga i kitea he uho protostellar i te rohe hanga whetu G352.63-1.07 e whakaatu ana i te rereke tere. Ko nga raina ngota i kitea i roto i te uho i whakaatu mai he rereke te tere o te protostar i tana kapua matua, e tohu ana kei te wehe atu i tona wahi whanau.

Ma te wetewete i te tere hihiko o nga raina ngota, ka whakatauhia e nga kairangahau he nui te nekehanga kikorangi o te protostar ki tana kapua rapoi ngota matua. I kitea ano e nga kitenga ko te uho he wahanga o roto o te kapua, e tautoko ana i te whakaaro mo te rerenga o te whetu. I runga i te tere o te mawhiti me te waahi mokowhiti o te matua, i kii nga kairangahau he iti ake i te 4,000 tau te mawhiti mai, na reira ko tetahi o nga mea iti rawa me te tino hihiko i nga rohe hanga whetu o te Milky Way.

Ka whakawerohia e tenei kitenga nga whakapae o mua mo nga tikanga e peia ai nga whetu ki te mawhiti mai i o ratau waahi whanau. Ahakoa he iti ake te tere mawhiti o te whetu o waenganui i te tere o nga whetu pananga tere i hangaia i roto i nga tautau whetu, he rite ki te tere marara o nga whetu rangatahi. E ai ki enei kitenga he nui te mahi a te tiango o nga kapua rapoi hei turaki i nga whetu kia mawhiti.

Hei nga ra kei te heke mai, ka whakaaro te roopu ki te ruku hohonu ki a raatau rangahau, e aro ana ki nga taunekeneke whetu-maha me te roha hau pahū ki te rohe hanga whetu G352.63-1.07. Ma te tirotiro i enei hihiri, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi kia maarama ake te maarama ki nga ope e takaro ana i te rerenga o nga whetu rangatahi.

FAQ

1. He aha nga whetu ka mawhiti mai i o ratou kainga whanau?

Ka mawhiti nga whetu mai i o ratau waahi whanau na te taunekeneke i roto i nga punaha whetu maha rangatahi, na te kaha o te hikoi i puta mai i te paheketanga, i te pahekoheko ranei o nga kapua rapoi ngota ranei.

2. I pehea te kitenga i te rerenga o te whetu irahiko?

I whakamahia e te roopu rangahau ngatahi o nga rarangi hianga irapoi taumira teitei me te Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) ki te mataki i te rohe hanga whetu G352.63-1.07. Ko te matua protostellar o tenei rohe e whakaatu ana i te nekehanga tere, e tohu ana kei te wehe atu i tona wahi whanau.

3. He aha nga kitenga e whakaatu ana mo te rerenga o te whetū irirangi?

I kitea e nga kitenga he nui te nekehanga kikorangi o te whetu irarangi ki te kapua ngota ngota matua. I kitea ko te uho o te protostar he wahanga o roto o te kapua, e kii ana i mawhiti tata tonu, iti iho i te 4,000 tau ki muri.

4. He aha te whakaaro o enei kitenga e pa ana ki nga tikanga mo te rerenga whetu?

Ahakoa he iti ake te tere o te mawhiti o te whetū whetū i kitea i te tere o nga whetū pananga tere i hangaia i roto i nga tautau whetu, he rite ki te tere marara o nga whetu rangatahi. E tohu ana ko te tiango kapua te tikanga tuatahi mo te taraiwa whetu kia mawhiti.