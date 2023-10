Ka kitea e nga Kairangirangi te Putanga Reo Irirangi Tere Tino Tawhiti me te Hihiko (FRB).

No tata nei ka kitea e nga Kaitirotiro whetu he kitenga whakahihiri na roto i te kitenga i te pakaru o te reo irirangi tere rawa atu me te hihiko (FRB) kua kitea. He iti iho i te kotahi mirihakona te roa o tenei pupuhi mamao o nga ngaru reo irirangi, me tona puna kei roto i te tupuni i tawhiti rawa atu, e waru piriona tau te roa ka tae mai tona marama ki a tatou. Ko te kitenga o tenei FRB, ko FRB 20220610A, i taea e te European Southern Observatory's (ESO) Very Large Telescope (VLT).

Ehara i te mea ko tenei FRB anake te mea tino tawhiti rawa atu i kitea, engari he nui te kaha o te whakaputa. Inaa, i tukuna e ia te rite o te paunga o te Ra i roto i te 30 tau, engari i roto i te hautanga o te hekona. Ko te kitenga o tenei FRB kaha he mea nui mo to tatou mohiotanga ki te ao.

Ko tetahi o nga tino maaramatanga mai i tenei tirohanga ka taea te whakamahi i nga FRB hei ine i te mea ngaro i waenga i nga tupuni. Ko nga tikanga o naianei mo te whakatau tata i te papatipu o te ao ka puta nga whakautu taupatupatu me te wero i te tauira paerewa o te aorangi. Heoi, ma te ako i nga FRB, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whai matauranga nui ki te tohatoha o nga mea i roto i te ao.

Ko Ryan Shannon, he ahorangi i te Whare Wananga Hangarau o Swinburne me te kaiarahi-tahi o te rangahau, e whakamarama ana ko te mea ngaro o te ao kei te huna pea i te waahi i waenga i nga tupuni. He tino wera, he marara noa tenei take, he uaua ki te kitea ma te whakamahi i nga tikanga tikanga. Heoi, ka taea e nga pupuhi reo irirangi tere te uru ki nga rohe tino kore o te waahi me te "kite" i nga rauemi katote. Ma tenei ka taea e nga kairangahau te ine i te nui o te matū i waenga i nga tupuni, e whakarato ana i tetahi huarahi ahurei ki te pauna i te ao.

Ko te kitenga o tenei FRB tawhiti me te hihiko he tohu nui i roto i ta maatau torotoro i te ao. Ma te ako i enei tohu aahua ngaro, ka hura tonu nga kaitirotiro arorangi i nga tirohanga hou mo te hanganga me te kukuwhatanga o te ao. Ko nga kitenga o tenei rangahau kua whakaputaina i roto i te hautaka Science.

Rauemi:

– Nina Massey, Kaituku Putaiao PA

– Hautaka Putaiao