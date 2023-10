Ko nga mea ngaro o te Aurora Infrared o Uranus: Nga Tohu ki nga Maara Aurirangi Aorangi me te Ora i tua atu.

Ko Uranus, te aorangi makariri o waho o to tatou punaha solar, kei te mau tonu nga kaiputaiao me ona ahuatanga. Ko tetahi o ana mea tino rongonui kei roto i tana papa autō e kore e honoa ki nga toki e huri ana. Ahakoa kaore i te mohiotia te take tika o tenei heehanga, e whakapono ana nga kairangahau ka taea e te aurora o Uranus te pupuri i nga tohu tino nui.

Ka puta te Aurora i te wa e tukituki ana nga matūriki tino kaha, e arahina ana e nga raina papa autō o te ao, ki tona hau. I roto i te take o Uranus, he kōhauhau he hauwai te nuinga o te hauwai me te helium, ka tuku marama te aurora i roto i nga roangaru i waho atu o te hiranga kitea, penei i te infrared (IR).

Ko nga rangahau hou i mahia i te Whare Wananga o Leicester kua whakamarama hou mo tenei ahuatanga. I whakamahia e nga kaiputaiao nga inenga infrared aurora i whiwhi mai i te karu a Keck II hei whakapumau, mo te wa tuatahi, te noho mai o te aurora infrared ki Uranus.

Ma te wetewete i nga roangaru motuhake o te marama ka puta mai i te ao, i taea e nga kairangahau te whai matauranga ki te hau o te ao me nga papa autō. Ko te pāmahana me te kiato o nga matūriki kua tohua e mohiotia ana ko H3+ ka pa ki te kanapa o nga raina whakaheke infrared, e whakarato ana i nga korero nui mo nga ahuatanga o te aorangi.

I kitea e o raatau kitenga he pikinga nui o te kiato H3+ i roto i te hau o Uranus, e tohu ana kei te noho mai he aurora infrared. Ko tenei kitenga ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga papa autō o nga aorangi o waho i roto i to tatou punaha solar, ka whai waahi pea ki te rapu mo etahi atu aorangi e tika ana mo te oranga.

Ko te kaituhi matua a Emma Thomas e whakamarama ana ko te tino teitei o te pāmahana e kitea ana i runga i nga aorangi nui hau penei i a Uranus he patai nui: he pehea te wera ake o enei aorangi i te mea i whakaarohia mena ka whakamahanahia e te ra? Ko tetahi ariā e kii ana ko nga aurora kaha, penei i te mea i kitea i runga i Uranus, ka whakaputa me te whakawhiti wera ki te equator autō o te ao.

I tua atu, he whanui ake nga paanga o tenei rangahau i tua atu i o taatau ake punaha solar. He maha nga exoplanets i kitea he rite ki a Uranus me Neptune i runga i te rahi me nga ahuatanga tinana. Ma te ako i te aurora o Uranus, e hono tika ana ki tona papa autō me te hau, ka taea e nga kaiputaiao te matapae mo nga hau me nga papa autō o nga exoplanets rite, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki o raatau kaha ki te tautoko i te oranga.

I te hohonutanga o to tatou mohiotanga ki te aurora o Uranus, ka nui haere ano to tatou mohiotanga ki tona paanga ki te papa autō o Papatūānuku. Ahakoa kaore i te tino marama nga paanga ki nga punaha o te Ao, penei i te amiorangi, te whakawhitiwhiti korero, me te whakatere, ko te rangahau haere tonu mo te aurora o Uranus e whakarato ana i nga raraunga nui mo te matapae i nga hua o te hurihanga o nga pou autō a meake nei ki runga i to tatou ao.

Ko te kitenga o te aurora infrared o Uranus he tohu nui i roto i te rangahau o nga aurora nui tio. Ka timata i te wa hou o te whakatewhatewha, te whakawhanui i o tatou mohiotanga mo nga papa autō i roto i to tatou punaha solar, i nga exoplanets, tae noa ki te whenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te aurora?

Ko te aurora he whakaaturanga marama maori ka puta ki te hau o runga o te aorangi, e tata ana ki ona pou. Ka puta mai i nga matūriki whai utu mai i te ra e tukituki ana ki nga ngota me nga ngota ngota o te hau.

Q: He aha te take i pohehe ai te papa autō o Uranus?

Ko te tino take mo te papa autō a Uranus kaore i te mohiotia. Heoi ano, ko nga rangahau e haere tonu ana ko te ako i te aurora o Uranus ka taea te whakaatu tohu ki te wetewete i tenei mea ngaro.

P: Me pehea te rangahau a nga kaiputaiao i te aurora o Uranus?

Ka rangahaua e nga kaiputaiao te aurora o Uranus ma te tātari i nga roangaru motuhake o te marama ka tukuna e te ao. I roto i tenei rangahau, i whiwhihia nga inenga aurora infrared ma te whakamahi i te karu a Keck II.

P: He aha te korero a te aurora o Uranus mo etahi atu aorangi?

Ma te mohio ki te aurora o Uranus, ka taea e nga kaiputaiao te matapae mo nga hau me nga papa autō o nga exoplanets rite. He mea nui tenei matauranga ki te rapu aorangi hei tautoko i te oranga.