Ka hopuhia e nga Kairangataiao te tirohanga o mua mo te Blazar's Plasma Jet

Ma te whakamahi i te whatunga o nga telescope reo irirangi i runga i te whenua me te waahi, kua mauhia e nga kaitirotiro arorangi te tirohanga tino taipitopito o te reanga plasma mai i tetahi poka pango nui. Ko te jet, e tukuna ana e te blazar e kiia nei ko 3C 279, ka haere i te tata ki te tere o te marama me te whakaatu i nga tauira uaua, kopikopiko tata ki tona puna. Ko enei tauira ka wero i te ariā paerewa kua whakamahia mo te 40 tau ki te whakamarama i te ahua me te tipu o enei rererangi i roto i te waa.

He roopu kairangahau, tae atu ki nga kaiputaiao mai i te Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) i Bonn, Germany, i whai waahi nui ki nga tirohanga. I whakakotahihia e ratou nga raraunga mai i nga karu karu katoa e uru mai ana ki te hanga i tetahi karu mariko me te whanui whai hua tata ki te 100,000 kiromita.

Ko Blazars he karaehe iti o te karihi tupuni hohe e mau ana i nga tupuni me te kohao pango tino nui kei te whakakoi mai i te kopae a tawhio noa. Ko enei taonga e tuku ana i te iraruke hiko hiko, a, kei roto i nga puna kanapa o te ao. Tata ki te 10% o nga karihi galactic hohe, kua whakarōpūhia hei quasars, ka whakaputa i nga jet plasma relativistic.

Ko te rohe o roto rawa o te jet i roto i te blazar 3C 279 kua whakaahuahia inaianei me te whakatau koki kaore ano i kitea i mua e te Miihana RadioAstron. I kitea e te roopu rangahau nga kakawaua helical i nga wa katoa i roto i te jet, e kii ana he hiahia ki te whakahou i nga tauira ariā kua whakamahia hei whakamaarama i te hanga jet i roto i nga tupuni hohe.

"Koinei te wa tuatahi ka kite matou i nga momo kakawaea e tata ana ki te takenga mai o te jet, a ka korero mai ratou ki a matou mo te ahua o te poka pango i te ahua o te plasma," ko ta Antonio Fuentes, he kairangahau i te Institute of Astrophysics of Andalusia (IAA-CSIC). ) i Granada, Spain. "I kitea ano te jet o roto e etahi atu telescopes, te GMVA me te EHT, i nga roangaru poto ake, engari kaore i taea e raatau te kite i nga ahua o te kaawana na te mea he ngoikore rawa, he nui rawa hoki mo tenei whakataunga."

E whakaatu ana te kitenga i te hiranga o te whakamahi i nga karu rereke hei hopu i nga ahuatanga rereke o nga mea rangi. Ma te ako i enei kakawaea uaua me te mohio ki nga kaha e awe ana i te plasma, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi ki te whai matauranga nui ki te ahupūngao o nga rua pango me te hanganga o nga rererangi i te ao.

Pātai Auau

He aha te blazar?

Ko te blazar he momo karihi galactic kaha e tuku ana i te iraruke hiko hiko. Kei roto he kohao pango tino nui kei roto i te kohao mai i te kōpae huri noa.

He aha nga jet plasma relativistic?

Ko nga jet plasma relativistic he rerenga kaha-nui o nga matūriki kua utaina e haere ana i nga tere tata ki te tere o te marama. Ka tukuna e etahi momo karihi galactic kaha, penei i te blazars me te quasars.

He aha te kaupapa RadioAstron?

Ko te miihana RadioAstron he miihana mokowhiti e whakamahi ana i te karu irirangi awhiowhio ki te hopu whakaahua taumira teitei o nga mea tiretiera. Kua whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga tirohanga o mua mo nga hanganga o roto o nga jet blazar.

He pehea te hanga o nga kakawaea helical i roto i te jet plasma?

Ko nga kakawaenga helical i roto i te jet plasma o blazar 3C 279 e whakaarohia ana na nga ngoikoretanga e tupu ana i roto i te plasma jet. Ka puta enei pokanoa na te paheketanga i waenga i nga ope kaha e tata ana ki te poka pango me te taiao a tawhio noa.

He aha nga paanga o tenei kitenga?

Ko te kitenga o enei kakawaua helical he wero i nga tauira ariā kua whakamahia hei whakamarama i te hanganga me te kukuwhatanga o nga jet i roto i nga tupuni hohe. Ma te ako i enei hanganga, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi kia hohonu ake te maarama ki te ahupūngao o nga kohao pango me nga tikanga kei muri i te hanga jet.