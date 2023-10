Ka Whakamatauhia e nga Kairangirangi te Kaamera Marama Hurihuri i mua i te Mihana Arama 2025

Kei te whakarite a NASA mo tetahi mahere whakahirahira ki te tuku i nga kairangirangi ki runga i te marama i te tau 2025, e tohu ana i te tangata tuatahi ki runga i te mata o te marama i roto i te rima tekau tau. Hei waahanga o nga whakaritenga, kei te whakamatautauhia e nga Kairangirangi he "kamera moon" te waahi ka huri hei huri i te torotoro marama.

Ko te Kaamera Handheld Universal Lunar Camera (HULC), i hangaia e te European Space Agency (ESA) me te mahi tahi me NASA, he pai ake te ahua o te ahua ki nga kamera i whakamahia i te wa o nga mahi a Apollo. I hangaia mai i nga arotahi hou me nga kamera whakaata-kore-kore, ka taea e te HULC te hopu i nga whakaahua me nga ataata teitei.

Na te kaha o te mahana me te puehu o te marama morearea, kua mau te HULC ki roto i te papa papanga whakamarumaru. Kei roto i te casing nga paatene i hangaia motuhake e taea ai e nga kairangirangi te whakahaere i te kamera i te wa e mau ana i nga karapu mokowhiti, kia noho haumaru ai ratou.

Ko Thomas Pesquet te kairangirangi Wīwī, he mea rongonui mo ana whakaahua whakamiharo o te Ao i tangohia mai i te International Space Station (ISS), kei roto i te roopu whakamatautau. I hono mai a Jessica Wittner me Takuya Onishi mai i te tari mokowhiti a te kamupene NASA, ko Pesquet te kaamera i roto i ona hikoi ki nga whenua o Lanzarote, Spain. I whakatairitehia e te whakamatautau nga ahuatanga uaua ka pa ki te kamera i runga i te marama, tae atu ki nga ana puia pouri me te awatea.

Ko te hoahoa-kaiwhakamahi o te kamera he kaupapa matua mo te roopu NASA. Ko Jeremy Myers, te kaiarahi o NASA mo te kamera HULC, i whakanui i te hiranga o te hoahoa maamaa me te ngawari ki te whakamahi e kore e taumaha i nga kaitarairangi. Ko te kaamera tetahi noa o nga taputapu maha ka whakamahia e nga kairangirangi i a raatau misioni marama.

Kei te tirotirohia e te roopu o nga kaiputaiao o te aorangi, kei te tino arotakengia te kounga whakaahua o te kamera. Kei te whakarite nga kaiputaiao ma te kaamera e whakaputa whakaahua me te taumira tika, te hohonutanga o te mara, me te whakamaaramatanga, e whakarato ana i nga mohiotanga putaiao nui.

I te wa e whakamatautauria ana te kamera me te whiwhi whakanikonikotanga, kei te titiro whakamua te roopu ki te tuku i a ia ki runga i te miihana marama. Ko etahi atu uhi whakamarumaru me nga hoahoa ka tirotirohia i mua i te whakaurunga o te kamera ki te teihana mokowhiti.

FAQ

He aha te kaupapa o te kamera marama?

Ko te kaamera marama kua hangaia hei hopu i nga whakaahua me nga riipene whakaata teitei i te wa e haere mai ana nga miihana marama i te tau 2025. Ka whakawhiwhia ki nga kairangirangi he taputapu hurihuri hei tuhi i o raatau haerenga ki runga i te mata o te marama.

Na wai i hanga te kamera marama?

Ko te kaamera marama, e mohiotia ana ko te Handheld Universal Lunar Camera (HULC), i hangaia ma te mahi tahi i waenga i te European Space Agency (ESA) me te NASA.

He aha nga wero kei mua i te kaamera marama?

Me kaha te kaamera marama ki te tu atu ki nga wera nui o te waahi me te puehu o te marama morearea. Kua whakanohohia ki roto i tetahi pouaka papanga whakamarumaru me nga paatene i hangaia motuhake kia taea ai te mahi me nga karapu mokowhiti.

Ko wai nga kaiwhakaatu o te kamera marama?

Kei roto i te roopu whakamatautau ko Thomas Pesquet, ko te kaiwhakatere a Wīwī a Thomas Pesquet, ko Jessica Wittner, ko te kaitono kaiwhakatere a NASA, ko Takuya Onishi mai i te tari mokowhiti a Hapanihi. Ko ratou te kawenga mo te arotake i te mahi a te kamera i roto i nga taiao-a-marama.

He aha te arotahi o te whanaketanga o te kamera?

Ko te whanaketanga o te kaamera e aro ana ki te ngawari ki te kaiwhakamahi me te whakaputa whakaahua kounga teitei. Ko te whai a NASA ki te hanga i tetahi kaamera maamaa e ngawari ana ki te mahi a nga kairangirangi, i te mahi tahi me nga kaiputaiao aorangi kia tutuki nga whakaahua ki nga paerewa pūtaiao.

Rauemi: ESA, NASA