Ko te Kaamera Marama Pukoro Hou i Whakamatauria mo nga Miihana Marama

He kaamera hou i hangaia e te European Space Agency (ESA) me te NASA i whakamatau angitu i roto i nga taiao-a-marama i runga i te whenua. Ko te Kaamera Maamaa Pupuri Pumau (HULC), he mea hanga mai i nga kaamera o waho, i whakamatauria i Lanzarote, Spain, hei waahanga o te kaupapa whakangungu PANGEA.

Hei whakarite mo te miihana Artemis 3 e haere ake nei a NASA, e whai ana kia tau te tangata ki runga i te marama i te tau 2025, ka whakatairitehia e nga kaitirotiro wheturangi o nga hoia o te ao nga ahuatanga o te marama ki te aromatawai i nga kaha o te kamera. Ko enei ahuatanga ko te awatea whanui me nga ana puia pouri, e tuku ana i nga ahuatanga tino rite ki era i kitea i te marama.

I whakarereketia nga kamera HULC ki te tu ki te taiao kino o te marama, penei i te rerekee o te waiariki, te kore o te pehanga hau, nga paanga radiation, me te puehu o te marama. Ko te kaamera he paraikete whakamarumaru mo te puehu me te whakamarumaru waiariki me te whakaatu i nga paatene ergonomic i hangaia hei awhina i nga kairangi ka mau i nga karapu me nga kakahu mokowhiti nui.

Ko te kaupapa matua o te whakamatautau ko te kowhiri i nga arotahi tino pai me nga tautuhinga e tika ana. Ma te whakamahi i te kaamera i te mara, ka taea e te roopu te whakarite kia tika te whakatau o nga whakaahua, te hohonutanga o te mara, me te whakakitenga hei whakanui i nga hua putaiao.

Ka whakatauritea ki nga kamera i whakamahia i te wa o te misioni Apollo 11, ko te kamera HULC te tuatahi o te kamera a-ringa, kore whakaata e whakamahia ana i te waahi. Kaore i rite ki o mua, ka tukuna e te kamera Artemis te kounga ahua pai ake i roto i nga ahuatanga iti-marama me te kaha ki te tuhi ataata.

Kei te tumanakohia etahi atu whakamatautau mo te tauira kamera a-marama, me nga mahere ki te rere i tetahi putanga ki te International Space Station mo etahi atu whakamatautau i roto i te orbit. Ko te hoahoa me te atanga o te kamera ka tipu tonu ki te whakarei ake i ana mahi mo te miihana Artemis 3.

FAQ

He aha te take ka whakamatauria te kaamera ki nga taiao-a-marama i runga i te whenua?

Ko te whakamatautau i te kaamera i roto i nga ahuatanga o te marama ka taea e nga kairangirangi te arotake i ona kaha me te whakarite ka taea e ia te tu atu ki nga ahuatanga tino kino o te marama.

Me pehea te whakamahi i te kaamera i roto i nga mahi a muri ake nei ki te marama?

Ka whai waahi nui te kaamera ki te tuhi i nga kitenga putaiao i nga wa o nga mahi a te marama. Ka taea e nga kaitirotiro whetu te hopu i nga whakaahua taipitopito o te whenua marama me te tuhi ataata hei awhina i a raatau rangahau.

He aha nga whakarereketanga i mahia ki nga kamera o waho mo nga ahuatanga o te marama?

I whakarerekēhia nga kaamera ki te tu atu i nga rereketanga o te waiariki, te kore o te pehanga o te hau, nga paanga radiation, me te puehu o te marama. I whakakikoruatia ki te paraikete whakamarumaru mo te puehu me te whakamarumaru wera me te whakaatu i nga paatene ergonomic mo te ngawari ki te whakamahi me nga karapu me nga kakahu mokowhiti nui.

He pehea te whakataurite o te kamera HULC ki nga kamera i whakamahia i te wa o te misioni Apollo 11?

Ko te kamera HULC te kaamera a-ringa tuatahi, karekau whakaata hei whakamahi i te waahi. He pai ake te ahua o te ahua i roto i nga ahuatanga iti-marama me te kaha ki te tuhi ataata, kaore nga kamera a Apollo i ngaro.