Ko te Hokowhitu 70 Nga Kaihoko e Whakareri ana mo nga hikoi mokowhiti i runga teihana mokowhiti o te ao

Ko nga kaimahi o Expedition 70 i runga i te International Space Station (ISS) kei te whakarite mo te raupapa o nga hikoi mokowhiti, me te whakarite mo nga miihana motuhake a meake nei. I whakapau kaha a Loral O'Hara raua ko Jasmin Moghbeli ki te whakarite taputapu me te tirotiro i nga taputapu hei whakarite mo ta raua hikoi mokowhiti i te Oketopa 30. I te haerenga mokowhiti, ka tangohia e raua nga taputapu hiko me te whakakapi i nga taputapu raupapa solar i runga i te taiwhanga orbital.

I tenei wa, ko Satoshi Furukawa mai i te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i ako i nga mahi mo te whakahaere i te ringa karetao Canadarm2, ka whakamahia i te waa o te waahi tiaki. I whakakiia ano e ia te kaipuke mokowhiti a Cygnus me nga paru me nga taputapu kua rukea, me te whakareri i nga utanga mo te utaina mo te miihana utanga a SpaceX Dragon e haere ake nei, kua whakaritea mo te whakarewatanga a te 5 o Noema.

Ko te Kaihautu a Andreas Mogensen mai i te European Space Agency (ESA) i whakamatau i tetahi kaamera motuhake ka taea te hopu whakaahua i te 100,000 papa mo ia hekona. I whakamahia e ia te kaamera ki te whakaahua i nga whatitiri me o raatau mahi hiko, e whai waahi ana ki te matauranga hau me nga tono mokowhiti a meake nei.

I tua atu i nga whakaritenga mo te hikoi mokowhiti, i whakapaua e Oleg Kononenko raua ko Nikolai Chub te ra ki te whakarite mo to raua hikoi mokowhiti, i whakaritea mo Oketopa 25. I whakaharatauhia e raua nga mahi hikoi mokowhiti ka mahia e raua i roto i te Poisk airlock i te wa e mau ana o raua kakahu mokowhiti i Orlan.

Ko te International Space Station (ISS) he kaupapa hono o nga tari mokowhiti e rima: NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Hapana), ESA (Europe), me CSA (Canada). Ka noho hei taiwhanga rangahau me te tauranga mokowhiti mo te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti. Ko te NASA, i whakapumautia i te tau 1958, ka whakahaere rangahau, ka whakawhanake i nga hangarau, ka whakarewahia nga kaupapa ki te tirotiro me te ako i te whenua, te punaha solar, me te ao. Ko JAXA te kawenga mo te rangahau, te whanaketanga hangarau, me te whakarewatanga amiorangi, me te ESA te whakarite i nga mahi mokowhiti a Uropi, te hoahoa, te hanga, me te whakarewa i nga waka mokowhiti me nga amiorangi mo te rangahau pūtaiao me te mataki whenua.

