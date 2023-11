Ko te Mihana Mokowhiti Hou e Whakatairanga ana i te Whakahoutanga me te Mahi tahi a Kanata

Na [Tou Ingoa]

I roto i te ao whakahihiri o te torotoro mokowhiti, ka timata nga misioni katoa i runga i te whenua. Kei te mohio nga kaitirotiro whetu mai i te Canadian Space Agency (CSA) ki te hiranga o te whakaatu me te whakanui i te taranata me te mohio i roto i te umanga mokowhiti o Kanata. I toro atu a Jeremy Hansen te Matanga Mihana Kanata ki Canadensys Aerospace Corp. i Bolton, me nga kanohi o te CSA, ki te whakaatu kanohi i nga mahi whakamiharo e mahia ana e nga tohunga o te rohe.

Ko Hansen, ka uru ki te roopu o Artemis II i runga i te misioni ki te marama ka hoki mai ano i te marama o Noema 2024, he tino kaikorero mo te umanga mokowhiti o Kanata. Kua kaha tana whai waahi ki te whakatairanga i te mahi a Kanata ki te torotoro mokowhiti ma nga momo haerenga me nga whakaaturanga me te CSA.

I tana haerenga ki Canadensys, i tino miharo a Hansen ki nga hangarau me nga tukanga i whakawhanakehia e te kamupene. I te mea he kairangirangi koretake me te whakaiti, e whakapono ana ia he maha nga Kanata kaore i te mohio ki te "tangata" kei roto i o raatau ake whenua. E hikaka ana a Hansen mo nga wa kei te heke mai me te maia ka titiro whakamuri nga tangata ki nga mahi pakaru whenua i mahia i Canadensys me te whakamihi.

Ahakoa kaore a Canadensys e whai waahi tika ana ki a Artemis II, he rongonui te kamupene mo tana tohungatanga ki te hoahoa me te hanga i te waka tuatahi o te marama o Kanata, me tana kaiarahi i nga avionics me nga puoro mo te torotoro mokowhiti. I te haerenga, i whai waahi te hunga i tae atu ki te whakahaere i tetahi tauira rover-mamao, e whakaatu ana i te kaha o Canadensys ki te hanga hangarau pono me te wa roa.

Ko te kaupapa Artemis, e whai ana ki te tuku i te wahine tuatahi me te tane i muri mai i runga i te Marama i runga i a Artemis III, he tohu nui i roto i te torotoro waahi tangata. Hei waahanga o te misioni, ka whakahaerea e nga kaihopu o Artemis II tetahi orbito o te Marama, me te tumanako ka kitea nga ahuatanga o tona taha tawhiti. Ko tenei mahi whakawero ka pana i nga rohe o te waka mokowhiti me nga kairangirangi kei runga.

Ko Canadensys me te umanga mokowhiti o Kanata katoa e whakapau kaha ana ki te mahi tahi me te mahi auaha mo te wa roa. I te kaha haere tonu o te kaupapa Artemis, e kitea ana ko nga takoha a Kanata ki te torotoro mokowhiti ka whai paanga nui ki nga mahi a muri ake nei ki te Marama me tua atu.

FAQ

1. He aha te kaupapa Artemis?

Ko te kaupapa Artemis he kaupapa i arahina e NASA ki te whakahoki mai i te tangata ki te Marama mo te torotoro haere mo te wa roa me nga mahi a meake nei ki etahi atu o te rangi, tae atu ki a Mars. Ko te whai kia tau te wahine tuatahi me te tane o muri mai ki te Marama.

2. He aha te mea e mohiotia ana e Canadensys Aerospace Corp.

E mohiotia ana a Canadensys Aerospace Corp. mo tana tohungatanga ki te hoahoa me te hanga i te waka marama tuatahi o Kanata, tae atu ki tana kaiarahi i nga mahi avionics me nga pukoro mo te torotoro mokowhiti.

3. Ko wai a Jeremy Hansen?

Ko Jeremy Hansen he Kairangirangi Kanata me te Tohunga Mihana ka uru ki te roopu o Artemis II mo te misioni ki te marama me te hokinga mai. He kaitaunaki kaha ia mo te ahumahi mokowhiti o Kanata, a, kua kaha ki te whakatairanga i te mahi a Kanata ki te torotoro mokowhiti.