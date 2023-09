Ko te Kairangirangi Frank Rubio i pakaru te rekoata mo te Mihana Mokowhiti Roa rawa atu na tetahi Kairangirangi o Amerika

Kua whakatakotohia e Frank Rubio tetahi rekoata hou mo te miihana mokowhiti roa rawa atu na tetahi kaitirotiro o Amerika. Neke atu i te 355 nga ra e noho ana ia ki raro i te whenua, he nui ake i te rekoata o mua i pupurihia e Mark Vande Hei, te kaitirotiro rangi reti o NASA. Kei runga a Rubio i te International Space Station i tenei wa, a, ko te tumanako ka eke ia ki tetahi atu tohu i roto i nga wiki e noho ana ia i te iti rawa 371 ra i roto i te orbit, ka noho ko ia te Amerika tuatahi ki te whakapau neke atu i te kotahi tau maramataka mo te microgravity.

Ko te kaupapa a Rubio i te tuatahi kaore i te whakaaro ki te wawahi i nga rekoata. Ko ia me ana hoa kauhoe i te tuatahi i whakaritea mo te ono marama te marama, engari na te pakarutanga o te hauhautanga i roto i to raatau waka mokowhiti i tohe ai kia roa te noho. Ko te whakaaro o te waka mokowhiti karekau kia hoki mai ki te kainga, no reira ka whakahokia te ra o te hokinga mai o Rubio ki Mahuru. Ka whakarewahia he waka mokowhiti whakakapi me tetahi kaihopu hou, ka taea e Rubio te hoki ki te whenua.

Hei whakamaumahara i tana whakatutukitanga, i tuhi korero a Rubio me Vande Hei, ka whakapaohotia e NASA. I whakamihia e te tari te kaha o Rubio me te whakanui i tana mahi ki te para i te huarahi mo nga whakatipuranga a muri ake o nga kaihoe.

Ahakoa ko te noho a Rubio mo nga ra 371 e kore e pakaru te rekoata o te ao mo te miihana mokowhiti roa rawa atu, he tohu nui tenei. Ko te rekoata kei te pupurihia e Valeri Polyakov Ruhia, he 437 nga ra i te orbit i runga i te teihana mokowhiti a Mir o Ruhia. Heoi ano, ko te ekenga o Rubio he anga whakamua ano mo nga kaitoro o Amerika.

Ko te rekoata a Amerika mo nga ra tino whai muri i te waahi i mauhia e Vande Hei, nana i whakaroa tana misioni ki te whakauru i etahi atu kaihoe. Ko te rekoata mo te nuinga o nga ra i te mokowhiti kei te pupurihia e Gennadi Padalka a Ruhia, ko Peggy Whitson e pupuri ana i nga rekoata mo nga ra tino nui i te waahi e te US astronaut.

Ko te haerenga a Rubio ki te teihana mokowhiti he wahanga o te whakaaetanga whakawhiti kaihopu i waenga i a NASA me Roscosmos. Ahakoa nga raruraru geopolitical, ko te hononga i waenga i te United States me Russia he mea nui mo te haere tonu o te torotoro mokowhiti.

Rauemi:

- Tuhinga CNN: [taapiri URL]

- Tauākī NASA: [tāpiri URL]