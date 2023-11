Nga Asteroids Hou i whakaingoatia ki nga Kainoho o Saanich Peninsula

He mea whakanui te hunga kaingākaunui ki te ao wheturangi o Saanich Peninsula i te mea e rua nga kainoho o te takiwa, a Chris Gainor raua ko Lauri Roche, i whakanuia e te International Astronomy Union. I uru atu te tokorua nei ki tetahi rarangi rongonui o nga tangata 38 he asteroids kua whakaingoatia ki a raatau, me te whakapumau i o raatau takoha ki te mara.

Ua faaite o Gainor, te hoê taata no Sidney, i to'na maere i to'na fariiraa i te parau apî. I kii ia he honore ahurei me te kore ohorere tenei, e ngana tonu ana ia ki te tino marama. Ko tana asteroid, ko 20041 Gainor te ingoa, e noho ana i roto i te whitiki asteroid matua i waenganui i Mars me Jupiter, e whakaoti ana i te omi kotahi huri noa i te ra ia wha tau.

He mea whakamiharo te papamuri e pa ana ki te kairipoata, te perehitinitanga o te Royal Astronomical Society of Canada, me te maha o nga pukapuka me nga pepa mo te torotoro mokowhiti, ka kite a Gainor i tenei honore hei whakanui mo tana tini mahi. E mihi ana ia ki te hiranga o tana koha ki te mara.

Roche, he tangata no Brentwood Bay, kua whakatapua i nga tekau tau ki te ako i nga tangata mo te waahi. Ko tana asteroid, ko 20035 Lauriroche te ingoa, kaore ano kia kitea na te mea kei te tu ki tera taha o te ra. I kii a Gainor, ahakoa ka tata te asteroid ki te whenua, me whai karu kaha hei tiro.

He mema kaha mo te Hoa o te Dominion Astrophysical Observatory me te perehitini o mua o te upoko o Wikitoria o te Royal Astronomical Society of Canada, he nui nga mahi a Roche ki te whakanui i te arorangi ki te rohe. Ka mihi a Gainor ki a ia mo tana whakapau kaha me ana mahi.

Kei te titiro whakamua a Gainor raua ko Roche ki te kite i o raatau asteroids a muri ake nei. I kii a Gainor te kaha ki te whakamahi i te karu a te Dominion Astrophysical Observatory ki te mataki i tana asteroid i te wa e pai ake ai te tuunga mo te tirohanga.

Ehara tenei honore i te whakanui noa i nga whakatutukitanga o enei kainoho o te rohe engari he whakamarama ano hoki mo te ngakau nui me te whakapau kaha o nga tangata takitahi o te Saanich Peninsula mo te waahi o te aorangi.

FAQ

1. He aha te ingoa o enei asteroids?

I whakaingoatia e te International Astronomy Union nga asteroids ki a Chris Gainor raua ko Lauri Roche hei whakanui i a raua koha ki te ao arorangi.

2. He aha te whitiki asteroid matua?

Ko te whitiki asteroid matua he rohe kei waenganui i nga awhiowhio o Mars me Jupiter, he maha nga asteroids ka kitea.

3. Ka kitea enei asteroids mai i te whenua?

I tenei wa, ko nga asteroids kei tera taha o te ra, kaore e kitea. Ahakoa e tata ana ratou, ka hiahia ratou ki nga karu kaha ki te mataki.

4. He aha nga whakatutukitanga a Chris Gainor raua ko Lauri Roche?

He maha nga ahuatanga o Chris Gainor, tae atu ki te kairipoata, te perehitini o te Royal Astronomical Society of Canada, me te kaituhi o nga pukapuka me nga pepa mo te torotoro mokowhiti. Kua whakatapua a Lauri Roche mo nga tekau tau ki te ako i nga tangata mo te waahi, a kua kaha tana whai waahi ki nga momo whakahaere arorangi.