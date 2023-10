Nga Tirohanga Hou mo te Rapu mo nga Huanga Tino taumaha me o raatau Takenga

I roto i nga rau tau, kua miharo te hapori pūtaiao ki te rapu i nga waahanga hou. Ko te ariā o te huri i tetahi huānga ki tetahi atu ko te moemoea o nga kaiparapara, inaianei, na te ahunga whakamua i roto i te aoiao karihi, kua tino pono.

I roto i te mau ahuru matahiti i mairi a‘enei, ua manuïa te mau aivanaa no te mau Hau Amui no Marite, no Helemani e no Rusia i te tahoêraa i te mau atomi atomi no te hamani i te mau tao‘a apî e te teiaha roa. Heoi, karekau enei huānga i te pumau na te nui o te tatauranga iraoho. Ko te whakakorenga hiko i waenga i nga iraoho ka kaha te kaha karihi ataahua e mau ana i te karihi.

Kua roa te whakaaro mo te noho o te "moutere pumau" i roto i te ripanga waahi. Ko tenei rohe ariā, e matapaetia ana kei roto nga huānga me te tata ki te 164 protons, ka roa te haurua o te ora, ka noho pumau ranei. I roto i tenei motu, ko te kaha karihi ataahua e whakaarohia ana ki te whakataurite i te aukati hiko.

Ko nga Kairangataiao o Lawrence Berkeley National Laboratory e whakahaere ana i nga whakamatautau ki te pauna i nga huānga taumaha rawa atu, e whai waahi ana ki te maarama ki o raatau taonga. Heoi, he wero tonu ki te hanga i enei mea taumaha ki roto i te taiwhanga. Hei whakakore i tenei herenga, kei te tirotirohia e nga kairangahau nga tikanga taiao ka puta mai enei huānga me te tirotiro i o raatau ahuatanga motuhake, penei i te kiato papatipu.

Ko te tatau i te kiato papatipu o nga huānga taumaha he mea nui ki te whakatau i o raatau whanonga me o raatau waahi. Ka whakamahia e nga Kairangahau tetahi tauira e tohu ana i te ngota o ia huānga taumaha hei kapua kotahi, ka utaina, he tino whai hua mo nga ngota nui me te hanga reeti penei i te konganuku. Ma te whakamahi i tenei tauira, kua tatau ratou i te kiato o nga huānga me te 164 protons me etahi atu i roto i te motu o te pumau.

I runga i o raatau tatauranga, e kiia ana ko nga konganuku pumau me nga tau ngota huri noa i te 164 ka whai kiato i waenga i te 36 ki te 68 g/cm3 (21 ki te 39 oz/in3). Heoi ano, ko enei tataunga he whakapae whakaaro mo te papatipu o nga karihi ngota, e kii ana ka eke te awhe tuuturu ki te 40% teitei ake.

Ahakoa karekau pea e kitea nga mea taumaha ki runga i te mata o Papa na te mea ka totohu ki te whenua ka whakakorea ma te whakahekenga, ka noho pea i roto i nga asteroids. He rite ki te whakatakotoranga o te koura me etahi atu konganuku taumaha ki runga i te mata o te whenua i muri mai i nga tukinga asteroid, he mea tika na nga asteroids i kawe mai nga mea taumaha ki to tatou ao.

Kua tautuhia e nga kaiputaiao he karaehe o nga mea taumaha rawa, tae atu ki nga asteroids, kei roto enei huānga mato. Ko te Asteroid 33, e mohiotia ana ko Polyhymnia, tetahi o nga mea penei me te kiato tatau o te 75.3 g/cm3 (43.5 oz/in3). Heoi, he uaua tonu te ine i te papatipu me te rahi o nga asteroids tawhiti.

I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i Oketopa 2023, i whakauruhia te kaupapa o Compact Ultradense Objects (CUDOs) hei whakaahua i enei asteroids matotoru. Ko te whakaaro ko etahi o nga CUDO kei roto i te punaha solar kei te mau tonu nga huānga tino taumaha i roto i o ratou matua, i te mea he ahua noa o ratou mata na te whakaemi o nga mea noa i roto i te waa.

Ko nga huihuinga ahuru penei i te whakakotahitanga whetu rua ka kaha ki te whakaputa i nga huānga tino taumaha i roto i nga ahuatanga tino kino. Ko etahi o enei huānga ka noho tonu i roto i nga asteroids i hangaia i enei huihuinga, ka noho kikii i roto i enei tinana tiretiera e huri haere ana i te punaha solar mo nga piriona tau.

Kei te wa kei te heke mai he tirohanga whakahihiri mo te rapu i nga mea taumaha me o raatau takenga. Ko te kaupapa Gaia a te Pokapi Mokowhiti a te Pakeha e whai ana ki te hanga i tetahi mapi ahu-toru o te rangi, ka whakawhiwhia ki nga kairangahau nga raraunga tino nui mo te nekehanga asteroid mo te tātaritanga ake. I tua atu, kei te whakahaerehia nga miihana mokowhiti ki te kohi rauemi mai i nga mata asteroid ka whakahoki mai ki te whenua mo te tirotiro tino.

I ia kitenga hou me ia mahi rangahau, ka tata atu nga kaiputaiao ki te wetewete i nga mea ngaro o enei mea taumaha, e whakaatu ana i te tirohanga ki te ao whakamīharo o te hanganga ngota me nga mea ngaro o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha nga mea tino taumaha?

Ko nga huānga taumaha he huānga he nui ake te tau ngota i era e kitea ana i te whenua. Ka whakahiatohia i roto i nga taiwhanga ma te whakakotahi i nga karihi ngota.

2. Eaha te “motu papu”?

Ko te "moutere o te pumau" e tohu ana ki tetahi rohe whakaaro i roto i te teepu taima ka taea e nga huānga taumaha te noho pumau, te haurua roa ranei na te taurite i waenga i nga ope karihi ataahua me te aukati hiko.

3. He aha nga wero ki te hanga huānga taumaha?

He uaua nga huānga taumaha ki te hanga i roto i te taiwhanga na te mea ko te nui o te tatauranga iraoho ka puta te kaha o te whakangao hiko, ka tino koretake.

4. Ka noho pea nga mea taumaha i roto i nga asteroids?

Ae, e whakapaetia ana ka noho tonu nga mea taumaha i roto i nga asteroids. He rite ki te kawe mai i te koura me nga konganuku taumaha ki runga i te mata o Papa na roto i nga tukinga asteroid, tera pea i tukuna enei huānga ki runga i to tatou ao na roto i nga ahuatanga rite.

5. He pehea te rapu a nga kaiputaiao mo nga mea tino taumaha?

Ka whakamahia e nga kaiputaiao nga tikanga rereke penei i te pauna i nga huānga taumaha rawa atu i roto i nga whakamatautau, te tatau i o raatau kiato papatipu, me te ako i nga tikanga taiao me nga kaupapa arorangi ka puta mai enei huānga.

6. He aha nga misioni me nga kaupapa a meake nei e whakatapua ana ki te mohio ki nga mea taumaha?

Ko te kaupapa a Gaia a te Pokapi Mokowhiti a Europi ko te whakarato i nga korero taipitopito mo te nekehanga asteroid, hei awhina i nga kairangahau ki te tautuhi i nga asteroids he rereke te ahua. Kei te haere ano nga miihana mokowhiti ki te kohi rauemi mai i nga mata asteroid me te tātari hoki i te whenua.