Te Morea o te Asteroid Bennu e pa ana ki te whenua i te tau 2182

He purongo hou i tukuna e whakaatu ana he 1 i roto i te 2,700 te tupono ka taea e te asteroid Bennu, kua tirohia e NASA mo te tata ki te 25 tau, ka pa ki te whenua a meake nei. Ko Bennu, he asteroid tata ki te whenua, i kitea tuatahitia i te tau 1999, a, ka taea e ia te paheke ki te orbit o Papa, ka pa ki te ao i mua i te marama o Mahuru 2182, e ai ki te roopu pūtaiao OSIRIS-REx.

Ka haere tata a Bennu ki te tata ki te Ao ia ono tau, a kua toru nga huihuinga tata i te tau 1999, 2005, me te 2011. Ko nga kaiputaiao i uru ki te rangahau, i whakaputaina i roto i te ScienceDirect, e whakatau tata ana te tupono o Bennu ki te patu i te whenua ma te 2182 ki te 0.037% ranei. 1 i roto i te 2,700.

I te Oketopa 2020, ko te OSIRIS-REx waka mokowhiti a NASA, e tu ana mo Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, i hanga hitori ma te pa atu ki te mata o Bennu, ka kohia he tauira, katahi ka peia atu te asteroid. Ko tenei misioni i tohu i te wa tuatahi i kohia e NASA tetahi tauira asteroid i te waahi.

E whakaatu ana a Hakeem Oluyesi a Astrophysicist ko te tauira i kohia mai i a Bennu kei roto i nga mea pokekore e taea te whakaatu i nga mea ngaro mo te takenga mai o to tatou punaha solar. Ka kii ano ia, tera pea ka kitea nga ngota ngota koiora, ngota ngota o mua mo te oranga.

Mena ka tuki atu a Bennu ki te whenua, ka tukuna e ia he kaha nui, e kiia ana ko te 1,200 megatons, he 24 nga wa kaha ake i te patu karihi tino kaha i hangaia e te tangata. Hei whakataurite, ko te asteroid i mate ai nga mokoweri e rite ana ki te 10 piriona poma ngota, ka puta te ahi ahi, nga tainiwhaniwha, me te kapua puehu e aukati ana i te ra.

He mea nui mo nga kaiputaiao ki te aro turuki tonu i a Bennu me te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki tana huarahi ki te aromatawai i te riri ka pa mai ki te whenua. Ahakoa he iti noa nga tupono ka pa mai i te tau 2182, e whakaatu ana i te hiahia kia haere tonu te rangahau me te whakawhanaketanga o nga rautaki hei whakaiti i nga raru e pa ana ki nga taonga tata ki te whenua.

Puna: ScienceDirect, IFLScience