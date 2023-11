Na te puehu, te whanariki ranei i mate ai te Dinosaur?

Kua roa e tautohetohe ana nga kaiputaiao mo te tino take o te mate nui i murua nga mokoweri i te 66 miriona tau ki muri. E ai ki te ariā e mau tonu ana ko te whanariki mai i te awenga a te asteroid, i te rehu ranei o te ahi mohoao o te ao, i puta he hotoke pouri, he roa te takurua i mate ai te nuinga o te ao. Heoi, he rangahau hou i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Geoscience e whakawero ana i tenei ariā.

Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu kairangahau o te ao, i aro ki te ine i nga matūriki puehu i kitea i tetahi waahi matatoka i North Dakota, i whakaponohia no muri tonu mai i te patanga o te asteroid. I kitea e nga kairangahau he tika te rahi o nga matūriki puehu ki te noho ki te hau mo te 15 tau. Ma te whakamahi i nga tauira huarere, i whakatau ratou na tenei puehu silicate pai ka paheke te nui o te mahana o te ao, ka eke pea ki te 15 nga nekehanga Celsius.

E tautoko ana tenei kitenga i te whakapae o mua a Luis raua ko Walter Alvarez e nga kaiputaiao papa-a-tama i te tau 1980. I te tuatahi i kii ratou i mate nga mokoweri i te patu asteroid i huna i te ao ki te puehu. Ahakoa te whakapae tuatahi, ko te kitenga o te rua o Chicxulub i Mexico i muri mai ka whakapumautia to raatau ariā.

Ko te whakaaro ko te whanariki, kaua i te puehu, i puta te paanga o te takurua i rongonui i nga tau tata nei. Heoi, ko te whakapae a nga kairangahau he nui ake te mahi a te puehu i roto i te huihuinga o te mate nui atu i nga whakaaro o mua. Te mana‘o ra ratou e i roto i te mau tao‘a atoa i tuuhia i roto i te reva e te asteroid, e 75 i nia i te hanere o te repo, e 24 i nia i te hanere sulfur, e hoê i nia i te hanere o te repo.

Ko nga matūriki puehu i aukati i te ra me te aukati i te photosynthesis, ka puta he "tiango kino" o te tipu me te koiora kararehe. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga tino mohiotanga mo te huihuinga whakamutunga o te mate papatipu i runga i te whenua me te whakaatu i te hiranga o te maarama ki te matapae i nga kaupapa a meake nei ka pa ki to aorangi.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te take i ngaro ai nga mokoweri?

A: E kii ana te whakapae e mau tonu ana na te paanga asteroid i mate ai te papatipu, engari kua tautohetia te take tika. Ko tenei rangahau tata nei e kii ana he nui ake te mahi a te puehu i nga whakaaro o mua.

P: I pehea te whai waahi o nga matūriki puehu ki te kaupapa ngaro?

A: Na te puehu silicate pai i aukati i te ra me te whakararu i te photosynthesis, ka hinga te tipu me te koiora kararehe.

P: He aha te ariā o mua mo te huihuinga mate?

A: Ko te ariā o mua i kii ko te whanariki, te hiu ranei mai i te paanga o te asteroid i puta he hotoke pouri roa, i mate ai te nuinga o nga oranga o te whenua.

P: He aha te mea nui ki te mohio ki te mate mokoweri?

A: Ma te mohio ki nga huihuinga o mua ka taea e koe te mohio ki te matapae me te whakaiti i nga huihuinga kino ka pa ki to maatau ao.