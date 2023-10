He Asteroid tata atu i te Marama: Asteroid 2023 TK15 E whakatata atu ana ki te whenua

Kua tukuna e te NASA he matohi mo tetahi asteroid kua whakatauhia ki te whakawhiti i te whenua i te tawhiti tino tata ki te 379,994 kiromita, he tata atu i te marama. Ko te asteroid, e kiia ana ko Asteroid 2023 TK15, e tika ana kia tata mai i te Oketopa 20, 2023.

Ko te Asteroid 2023 TK15 no te roopu Apollo o nga asteroids tata ki te whenua, kei roto ko nga toka whakawhiti whenua me nga toki ahua-nui te rahi ake i to te Ao. Ka whakaingoatia enei asteroids i te tau 1862 Apollo asteroid i kitea e Karl Reinmuth. Kua kaha te NASA ki te whai i enei taonga tata ki te whenua kia noho haumaru ai to tatou ao.

I whakamahia e nga kaiputaiao nga hangarau matatau, penei i te telescope NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), me Catalina Sky Survey, me etahi atu, kia kitea te Asteroid 2023 TK15.

Ko te tere haere i te tata ki te 79,085 kiromita ia haora, he tere ake i te waka mokowhiti, kei te haere ke te asteroid. Ka whakawhiti i te whenua i te tawhiti 379,994 kiromita, tata atu i te tawhiti o te marama e 384,400 kiromita mai i to tatou paraneta.

Ahakoa tona tata tata, ko te Asteroid 2023 TK15 e kiia ana he kore-whakawehi na te iti o te rahi. Ko te whakatau a NASA ka ine i waenga i te 130 me te 150 putu te whanui, he rite ki te rahi o te waka rererangi. Ko tenei huihuinga ko te wa tuatahi i tohua ai tenei asteroid hei Mea Tata-Earth (NEO), a kua whakapumautia e te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA karekau he huarahi a meake nei, ka kiia ko "te hui tata whakamutunga."

Ko te mea whakamiharo, ko tenei huihuinga e whai ana i etahi atu rererangi asteroid tata nei. I te Oketopa 13, Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, me Asteroid 2023 TD4 hoki i tata ki te whenua. He nui ake te rahi o enei asteroids, ka tata ki te ao i te tere 1.7 miriona kiromita ia haora.

I te mea kei te noho maaharahara tonu te paanga o nga asteroids, he mea nui te rangahau me te aro turuki i te noho haumaru o to tatou ao.