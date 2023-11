Te Whakakitenga i te Panga Ahurangi: Te Maramatanga ki te Ao Roha

Ko nga mea ngaro e karapoti ana i te Ao whanui e mau tonu ana ki nga kaiputaiao me te hunga kaingākau, ahakoa tata ki te kotahi rau tau mai i tana kitenga. Ko nga patai e pa ana ki te take, te toronga tuatahi, te tere, me te hohonutanga o te whakawhanuitanga tere kua raru o matou hinengaro. Heoi ano, he mea tino nui kia hohonu ake te maaramatanga ki enei kaupapa, ina koa mo te ako i nga reanga rangatahi.

Me ruku tatou ki roto i te tukutuku hiranga o te roha o te ao me te wetewete i ona mea ngaro i ia wa.

Te papamuri ariā: Neke atu i te kotahi rau tau ki muri, ka maia nga tohunga astrophysicists pera i a Alexander Friedmann ki te whakamahi i te ariā a Einstein mo te hononga whanui ki te Ao whanui. I te tau 1922, i puta mai e Friedmann nga wharite whakamiharo kua noho hei turanga mo te aorangi. I whakaatuhia e ia ko te Ao e ki tonu ana i nga momo matū, iraruke, me te kaha, me te pupuri i nga ahuatanga o te tinana i nga taha katoa, kaore e taea te noho pumau me te pumau. Engari, me whakawhānui, me kirimana ranei. Ko te tere o te roha, te whakahekenga ranei e whakawhirinaki ana ki te kiato o te kaha o nga momo kaha o te Ao me tona kopiko mokowā. Ko enei ariā hohonu, i hangaia hei wharite Friedmann, i hanga i to maatau mohiotanga ki te ao.

Nga kitenga moata me te kitenga o te roha o te ao: Ko nga taunakitanga mo te roha ao i puta mai i te maha o nga tirohanga matua. Na te kitenga hurihanga a Henrietta Leavitt mo te hononga wa-marama mo nga whetu taurangi Cepheid i taea ai e nga kaitoro arorangi te ine i nga tawhiti ki enei whetu me te whakatau i nga tawhiti o te ao. Ko nga kitenga a Vesto Slipher mo te neke o nga raina hiihini i roto i nga "nebulae" porowhita me te eliptical i kitea ko enei taonga kei te heke atu i a matou i runga i nga tere whakamiharo. Na te ine a Edwin Hubble i nga Cepheids i roto i enei nebulae i whakapumau i te whakapae kei te toro haere te Ao.

Ko enei kitenga, me te kitenga ko te tawhiti ki te tupuni he orite tika ki tona nekehanga whero, i tohu ko te Ao nei ehara i te pateko engari i te tipu haere. Ko te Hubble Constant, he ine mo te tere o te roha, i whakaurua ki te tatau i tenei roha. Ko nga tirohanga hou me nga ahunga whakamua i roto i te hangarau kua parahia to maatau mohiotanga ki te roha, ka puta ki te inenga Hubble Constant.

Ko te haerenga ki te mohio ki te Ao whanui kei tawhiti atu i te mutunga. Kei te torotoro haere tonu nga kaiputaiao i nga mea ngaro kei roto, i te mea e pana ana nga hangarau hou me nga tirohanga ki nga rohe o to tatou matauranga. Ma te ruku hohonu atu ki nga mahi o te ao, ka nui ake to tatou maioha mo te ahua whakamiharo o to tatou Ao.

FAQ

He aha te mea i timata ai te tipu o te Ao?

Ko te tino take o te roha tuatahi o te Ao ka noho tonu hei kaupapa rangahau tonu. Ko nga kaiputaiao e kii ana i tenei wa ko tetahi huihuinga e kiia nei ko te Big Bang i puta te roha, engari kei te rangahau tonu nga tikanga o muri mai.

He aha te mea he mea nui te kitenga o te toronga tere?

Ko te kitenga o te toronga tere ka whai paanga hohonu ki to maatau mohiotanga ki te Ao. E tohu ana te noho mai o te kaha whakakeke e kiia nei ko te kaha pouri, e akiaki ana i te whakaterenga. Ko te kaha pouri te wahanga nui o te ao hiko o te Ao, engari kare tonu tona ahua.

He pehea te maia o nga kaiputaiao ki o raatau maaramatanga ki te toronga o te ao?

Kua tino whanake to maatau mohiotanga ki te roha o te ao i nga tau kua hipa. Ahakoa kei te pakari tonu te anga taketake e whakaratohia ana e nga wharite Friedmann, ka haere tonu nga tirohanga me nga inenga parakore ki te whakamahine i to maatau mohiotanga. Ka tohe tonu nga kaiputaiao ki te whakapai ake i o raatau tauira me o raatau ariā kia hohonu ake ai te maarama ki tenei ahuatanga o te ao.