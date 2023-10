Ko te heke mai o te Ahurangi: Maramatanga Artificial me te Bot Survey Transient Bright

He kaupapa tautohetohe a Artificial Intelligence (AI), me nga korerorero mai i tona kaha ki te whakaora i te ao tae noa ki tona kaha ki te whakatutuki i tona mutunga. I roto i te raupapa pakimaero pūtaiao Mrs. Davis, he AI ​​kaha ko Mrs. Davis te ingoa ka noho hei waahanga nui o te hapori tangata. Heoi, kare nga tangata katoa e whakawhirinaki matapo ki tenei hangarau, i te mea ko Simone, he kuia pohehe, e mahi ana ki a Mrs.

I roto i te ao tuuturu, kua tukuna a AI ki nga waahi rereke, tae atu ki te arorangi. I tata nei, he roopu o nga kaitoro arorangi o te ao e arahina ana e nga kairangahau i Te Whare Wananga o Te Taitokerau i whakaurua he taputapu arorangi AI hou e kiia nei ko Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Ko te whainga o tenei taputapu ki te whakaaunoa i te mahi uaua ki te tautuhi i nga supernovae kaitono.

Ko te BTSbot, i te mahi tahi me nga karetao karetao, i pai te tautuhi, te whakapumau, me te whakarōpū i tetahi supernova kaore i kitea i mua kaore he tangata. Ko tenei pakaruhanga he tohu mo te wa tuatahi i mahi tahi te raupapa o nga karetao me nga algorithms AI ki te mahi i taua kitenga. Ma te tango i te tangata mai i te mahi, ka nui ake te taima o nga kaitoro arorangi ki te wetewete i nga tirohanga me te whakawhanake i nga whakapae hou.

Ko te mahi whakahura mo nga supernovae ko te tirotiro-a-ringa i nga whakaahua maha o te wahanga kotahi o te rangi i tangohia i nga waa rereke. He mea tika tenei mahi roa ki te tautuhi i nga puna marama katahi ano ka puta, tera pea he supernovae. Kia kitea he kaitono, me kohia e nga kaitirotiro whetu nga raraunga matakite hei whakatau i tona ahua. Ko nga taputapu aunoa penei i te BTSbot te whakamaarama i tenei mahi, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te aro ki nga mahi whakaihiihi ake o te whakamaori i nga raraunga.

Hei whakangungu i te BTSbot, 1.4 miriona nga whakaahua putunga i whakamahia e te roopu, tae atu ki era o nga supernovae kua whakapumautia me etahi atu puna marama poto. Ma te whakatairite i nga whakaahua maha o te rangi, ka tautuhia e te punaha AI nga supernovae o nga kaitono me te hono ki te telescope robotic ki te tiki raraunga matakite. Ka tukuna nga raraunga mo te wetewete, ka tohatohahia nga kitenga katoa i runga ipurangi.

Ahakoa kei te torotoro haere tonu nga kaiputaiao i nga rohe me nga tono a AI, ko nga taputapu penei i te BTSbot te whakarei ake i te pai o te rangahau arorangi. Ma te whakaaunoa i etahi mahi, ka tukuna e AI he wa nui mo nga kaitoro arorangi ki te ruku hohonu ki o raatau tirohanga me te hura i nga mea ngaro o te ao. I te wa e aro tonu ana a AI ki te tirotiro i te ao, he nui te kaha ki te whai hua ki te tangata.

Rauemi:

– Mrs. Davis (e rere ana i runga i te Peacock)

– Te Rōpū Rangahau Whare Wananga o Te Taitokerau