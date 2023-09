Ka Whakarewahia e Arianespace Iti Geostationary Satellite mo Intelsat i runga i te Ariane 6

By

Kua hainatia e Arianespace he kirimana me Intelsat ki te whakarewa i te peerangi IS-45 i te haurua tuatahi o te tau 2026. Ka whakarewahia te peerangi ki runga i te Ariane 6, ina koa ko te momo Ariane 64. Ko te IS-45 amiorangi, kotahi tone te taumaha, ka kawe i te utunga o te 12 ku-band transponders. I ahu mai i runga i te kaupapa HummingSat i hangaia e Swissto12 me te tautoko a te European Space Agency.

Ko tenei kirimana he tata ki te 40 tau mai i te whakahaerenga a Arianespace i tana whakarewanga tuatahi mo Intelsat, i te whakanoho i te Intelsat 507 amiorangi ki roto i te orbit geostationary i Oketopa 1983. Heoi, kua tino rerekee te maakete mo nga amiorangi geostationary mai i tera wa. I te mea ko te uho o te maakete whakarewanga arumoni, kua heke te hiahia mo enei amiorangi i nga tau tata nei na te pikinga o nga kahui whetū aunui ki te orbit whenua iti.

Ko Stéphane Israël, Tumuaki o Arianespace, e whakaatu ana i tenei nekehanga o te hiahia, e kii ana he iti ake nga peerangi geostationary e whakahauhia ana, a, kaore i te taumaha pera i mua. Ahakoa tenei paheketanga, kei te whakaaro tonu nga kamupene whakarewanga he mea nui te maakete geostationary orbit (GEO). E whakapono ana a Tory Bruno, Tumuaki o United Launch Alliance, ka mau tonu tenei maakete mo te 10 nga whakarewanga ia tau. Ko Tom Ochinero, te VP o nga hoko arumoni i SpaceX, e whakanui ana i te hiranga o te maakete GEO me te whakakore i nga korero mo nga whakarewanga GEO e haere atu ana.

Heoi ano, e whakaae ana nga kaiwhakahaere ko te kaikawe tuatahi o te tono whakarewatanga inaianei ko nga kahui whetu aunui. Ko te hoahoa o enei kahui whetū me tere tonu te whakarewatanga, ahakoa i muri i te otinga o te punaha, i te mea ka whakakapihia nga amiorangi tawhito. E ai ki a Iharaira, ahakoa kei te noho tonu a GEO, ko nga kahui whetu inaianei te miihini kaha ake mo te tipu.

